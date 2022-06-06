На Красной площади представили альтернативную историю Романовых

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Презентация книги Василия Зубакина
Экс-член правления РАО ЕЭС России Василий Зубакин (справа) презентовал исторический роман Фото:

Альтернативную историю князя Михаила Романова написал бывший член правления РАО ЕЭС России, завкафедрой возобновляемых источников энергии Российского университета нефти и газа Василий Зубакин. Роман «В тени трона» он презентовал 6 июня на 8-м книжном фестивале «Красная площадь» в Москве на Красной площади, передает корреспондент URA.RU.

Сегодня много книг пишется на грани жанров Fiction и Nonfiction, отметил Зубакин. «Что-то неизбежно приходится моделировать. У меня всегда было чувство, что надо поправить историю Великого князя Михаила Романова. Я думаю, что у него была возможность спастись от чекистов. Для верности, я ввел нового героя — ординарца, который помог ему избежать расстрела в 1918 году», — пояснил писатель.

Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Василий Зубакин написал альтернативную биографию Великого князя Михаила Романова
Фото:

Роман «В тени трона» является продолжением книги Зубакина «Жестяной пожарный», которая вышла в 2020 году и была посвящена одному из организаторов французского Движения Сопротивления, барону Эммануэлю д’Астье-де ла Вижери. В новом произведении, по замыслу автора, Михаил Романов не расстрелян большевиками, а продолжил жить, путешествовать,и судьба привела его во Францию, где он стал активистом Движения Сопротивления.

Альтернативный вариант биографии написан с исторической точностью, так как отличительной чертой автора является моделирование сюжета с помощью реальных фактов, деталей, подтвержденных в архивах различных стран, отметил литературный критик, писатель Афанасий Мамедов.

Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Книги Василия Зубакина дополняют историю, а не переписывают ее, полагают эксперты
Фото:

«Автор пока не всем известен, но очень интересный. Исторический роман — это проекция, перенос прошлого в сегодняшний день. Зубакин работает с историческими пластами, на уровне National Geographic. Он не переписывает, а дополняет историю. Раскрывает роль личности под своим углом, зубакинским. Он пишет о том, мимо чего мы прошли», — добавляет критик.

Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Василий Зубакин (слева) показывает новую книгу юристу и историку Константину Семенову
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Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Презентация книги прошла в рамках дискуссии «Непридуманные истории: блокбастер в стиле ЖЗЛ?»
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Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Книга «В тени трона» является продолжением книги Василия Зубакина «Жестяной пожарный»
Фото:
Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Книжная выставка «Красная площадь» прошла в восьмой раз
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Презентация книги Василия Зубакина "В тени трона". Москва
Исторический роман — это проекция прошлого в сегодняшний день, объясняют эксперты
Фото:
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Альтернативную историю князя Михаила Романова написал бывший член правления РАО ЕЭС России, завкафедрой возобновляемых источников энергии Российского университета нефти и газа Василий Зубакин. Роман «В тени трона» он презентовал 6 июня на 8-м книжном фестивале «Красная площадь» в Москве на Красной площади, передает корреспондент URA.RU. Сегодня много книг пишется на грани жанров Fiction и Nonfiction, отметил Зубакин. «Что-то неизбежно приходится моделировать. У меня всегда было чувство, что надо поправить историю Великого князя Михаила Романова. Я думаю, что у него была возможность спастись от чекистов. Для верности, я ввел нового героя — ординарца, который помог ему избежать расстрела в 1918 году», — пояснил писатель. Роман «В тени трона» является продолжением книги Зубакина «Жестяной пожарный», которая вышла в 2020 году и была посвящена одному из организаторов французского Движения Сопротивления, барону Эммануэлю д’Астье-де ла Вижери. В новом произведении, по замыслу автора, Михаил Романов не расстрелян большевиками, а продолжил жить, путешествовать,и судьба привела его во Францию, где он стал активистом Движения Сопротивления. Альтернативный вариант биографии написан с исторической точностью, так как отличительной чертой автора является моделирование сюжета с помощью реальных фактов, деталей, подтвержденных в архивах различных стран, отметил литературный критик, писатель Афанасий Мамедов. «Автор пока не всем известен, но очень интересный. Исторический роман — это проекция, перенос прошлого в сегодняшний день. Зубакин работает с историческими пластами, на уровне National Geographic. Он не переписывает, а дополняет историю. Раскрывает роль личности под своим углом, зубакинским. Он пишет о том, мимо чего мы прошли», — добавляет критик.
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