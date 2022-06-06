На Красной площади представили альтернативную историю Романовых

Экс-член правления РАО ЕЭС России Василий Зубакин (справа) презентовал исторический роман Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Альтернативную историю князя Михаила Романова написал бывший член правления РАО ЕЭС России, завкафедрой возобновляемых источников энергии Российского университета нефти и газа Василий Зубакин. Роман «В тени трона» он презентовал 6 июня на 8-м книжном фестивале «Красная площадь» в Москве на Красной площади, передает корреспондент URA.RU.

Сегодня много книг пишется на грани жанров Fiction и Nonfiction, отметил Зубакин. «Что-то неизбежно приходится моделировать. У меня всегда было чувство, что надо поправить историю Великого князя Михаила Романова. Я думаю, что у него была возможность спастись от чекистов. Для верности, я ввел нового героя — ординарца, который помог ему избежать расстрела в 1918 году», — пояснил писатель.

Василий Зубакин написал альтернативную биографию Великого князя Михаила Романова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роман «В тени трона» является продолжением книги Зубакина «Жестяной пожарный», которая вышла в 2020 году и была посвящена одному из организаторов французского Движения Сопротивления, барону Эммануэлю д’Астье-де ла Вижери. В новом произведении, по замыслу автора, Михаил Романов не расстрелян большевиками, а продолжил жить, путешествовать,и судьба привела его во Францию, где он стал активистом Движения Сопротивления.

Альтернативный вариант биографии написан с исторической точностью, так как отличительной чертой автора является моделирование сюжета с помощью реальных фактов, деталей, подтвержденных в архивах различных стран, отметил литературный критик, писатель Афанасий Мамедов.

Книги Василия Зубакина дополняют историю, а не переписывают ее, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Автор пока не всем известен, но очень интересный. Исторический роман — это проекция, перенос прошлого в сегодняшний день. Зубакин работает с историческими пластами, на уровне National Geographic. Он не переписывает, а дополняет историю. Раскрывает роль личности под своим углом, зубакинским. Он пишет о том, мимо чего мы прошли», — добавляет критик.

Василий Зубакин (слева) показывает новую книгу юристу и историку Константину Семенову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Книга «В тени трона» является продолжением книги Василия Зубакина «Жестяной пожарный» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Исторический роман — это проекция прошлого в сегодняшний день, объясняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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