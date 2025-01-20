За поведением военнослужащих предложили тщательнее следить

Комитет Госдумы одобрил закон о контроле за военнослужащими на УДО
© Служба новостей «URA.RU»
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Минюст РФ получит полномочия по установлению порядка контроля и обязанностей военнослужащих
Минюст РФ получит полномочия по установлению порядка контроля и обязанностей военнослужащих Фото:

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о контроле за поведением военнослужащих. Это касается военных, которые были освобождены условно-досрочно.

«Контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, будет осуществляться командованием их воинских частей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что Минюст России получит полномочия по определению порядка этого контроля и обязанностей военнослужащих, включая регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о контроле за поведением военнослужащих. Это касается военных, которые были освобождены условно-досрочно. «Контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, будет осуществляться командованием их воинских частей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что Минюст России получит полномочия по определению порядка этого контроля и обязанностей военнослужащих, включая регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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