За поведением военнослужащих предложили тщательнее следить

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о контроле за поведением военнослужащих. Это касается военных, которые были освобождены условно-досрочно.
«Контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, будет осуществляться командованием их воинских частей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что Минюст России получит полномочия по определению порядка этого контроля и обязанностей военнослужащих, включая регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.
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