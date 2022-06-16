Свердловский завод закрывает дефицит кадров с помощью осужденных

«Русский хром 1915» перекрывает дефицит кадров с помощью осужденных Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденные из исправцентра Свердловской области, работающие на заводе «Русский хром 1915» (входит в группу Midural, Первоуральск), перекрывают образовавшийся на предприятии кадровый дефицит. Сотрудники завода в разговоре с URA.RU назвали взаимовыгодным сотрудничество с региональным ГУФСИН по трудоустройству осужденных.

«В последнее время у нас наблюдается дефицит кадров, и программа по трудоустройству осужденных к принудительным работам является взаимовыгодной. Зарплата зависит от профессии, разряда, количества отработанных смен и образования, варьируется в среднем от 25 тысяч. Работают водителями, электромонтерами. Они ничем не отличаются от обыкновенных работников завода, условия труда такие же», — сообщили URA.RU в пресс-службе завода.

Также у завода есть свой учебный центр, где осужденные могут получать смежные профессии и повышать разряд. В настоящее время в Свердловской области отбывают наказание 141 осужденный к принудительным работам, все они трудоустроены на предприятиях региона. За осужденными ведется ежедневный контроль, некоторые из них могут проживать вместе со своими семьями.

При этом «Русский хром 1915» не единственное предприятие в области, которое сотрудничает с ГУФСИН в данной сфере. До конца года в регионе будет создано около 400 мест для работы и проживания осужденных к принудительным работам. В Федеральной службе исполнения наказаний URA.RU заявили, что в ближайшее время должны запустить два исправцентра на 148 мест в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Ранее URA.RU писало про долги первоуральского завода «Русский хром 1915». Сразу несколько российских компаний и организаций в течение последних двух месяцев обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском к предприятию, общая сумма исков превышает 260 млн рублей. «Хромпик» входит в список неотключаемых предприятий, чем может пользоваться в данной ситуации.

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