Махонин заручился помощью «Газпрома» в развитии пермских дорог

В Пермском крае «Газпром нефть» уже наращивает мощности по производству асфальтобетона Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Правительство Пермского края расширяет сотрудничество с ПАО «Газпром нефть». Об этом шла речь на встрече губернатора Дмитрия Махонина с представителями компании в рамках Петербургского экономического форума. В том числе участники обсудили возможность привлечения компании к строительству и содержанию в регионе дорог.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялись высокотехнологичные производства, в том числе в области дорожного строительства», — сообщил Дмитрий Махонин. По его словам, «Газпром нефть» уже начинает выход на рынок дорожного строительства Прикамья, наращивая мощности по производству асфальтобетона. Генеральный директор предприятия «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов добавил, что компания заинтересована в развитии дорожной сети региона и готова предложить не только инновационные материалы, но и экспертное сопровождение при их применении.

В прошлом году в рамках Петербургского экономического форума между Пермским краем и «Газпром нефтью» также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения региона битумными материалами. Это позволило нарастить объем поставок в регион высококачественных битумов для дорожного строительства.