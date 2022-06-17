17 июня 2022

В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

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Ребенок пропал 17 июня, его искали волонтеры и полиция Фото:

В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал накануне. Он жив. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Найден, жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры. Других подробностей не сообщают. Ребенок пропал 17 июня по дороге из школы домой. Он не выходил на связь, родители забили тревогу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в мае пропали 76 человек. Из них найдены живыми 58 человек, найдены погибшими — четверо, родные найдены у двоих, шестерым отказали в поиске.

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В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал накануне. Он жив. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей официальной группе «ВКонтакте». «Найден, жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры. Других подробностей не сообщают. Ребенок пропал 17 июня по дороге из школы домой. Он не выходил на связь, родители забили тревогу. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в мае пропали 76 человек. Из них найдены живыми 58 человек, найдены погибшими — четверо, родные найдены у двоих, шестерым отказали в поиске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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