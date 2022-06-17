В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

18 июня 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Ребенок пропал 17 июня, его искали волонтеры и полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал накануне. Он жив. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей официальной группе «ВКонтакте». «Найден, жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры. Других подробностей не сообщают. Ребенок пропал 17 июня по дороге из школы домой. Он не выходил на связь, родители забили тревогу. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в мае пропали 76 человек. Из них найдены живыми 58 человек, найдены погибшими — четверо, родные найдены у двоих, шестерым отказали в поиске. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал накануне. Он жив. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей официальной группе «ВКонтакте». «Найден, жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сообщили волонтеры. Других подробностей не сообщают. Ребенок пропал 17 июня по дороге из школы домой. Он не выходил на связь, родители забили тревогу. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в мае пропали 76 человек. Из них найдены живыми 58 человек, найдены погибшими — четверо, родные найдены у двоих, шестерым отказали в поиске.