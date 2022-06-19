Пушилин заявил о планах наладить контакты с Белоруссией

Донецкая Народная Республика (ДНР) заинтересована в торговле с Белоруссией, в частности республика планирует провести совместную работу в сфере сельского хозяйства, продукция из Беларуси уже поставляется. Об этом заявил Пушилин Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция», — сказал глава ДНР во время интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он отметил, что в частности, ДНР заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией в сфере сельского хозяйства. «Думаю, все будет по нарастающей», резюмировал политик.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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