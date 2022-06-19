Топливо для челябинцев с 1 июля резко подорожает

В цене вырастет уголь, а дрова обойдутся по прежней стоимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 1 июля розничная цена на уголь для жителей и управляющих компаний (УК) впервые с 2017 года вырастет. При этом, как следует из постановления министерства тарифного регулирования и энергетики региона, стоимость дров останется без изменений.

«Установить с 1 июля 2022 года розничные цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. Признать утратившим силу постановление министерства от 28 декабря 2017 года № 71/12», — говорится в документе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоимость одного кубического метра дров сохранится на прежнем уровне, составив 1140 рублей для всех территорий. Розничная цена угля возрастет. Наиболее дорого топливо будут продавать в Ашинском районе — по 6317 рублей, наиболее дешево — в Копейском округе, где оно уголь обойдется потребителям в 5117 рублей за тонну.

Сравнение в динамике показало, что стоимость топлива больше всего выросла в Еманжелинском районе — в 2,19 раза. Следом за ним идет Коркинский район. Там цена угля поднялась в 2,17 раза.