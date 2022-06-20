В Перми срочно собирают волонтеров на поиски пропавшего ребенка

Волонтерам необходимо иметь при себе воду и заряженный телефон с приложением «Геотрекер» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми объявлен срочный сбор волонтеров на поиски пропавшего 12-летнего Тимофея Гашева. Об этом сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Срочный сбор на поиски: Гашев Тимофей, 12 лет», — говорится в сообщении. По информации поисковиков, 20 июня ребенок вышел из дома, расположенного на улице Революции в микрорайоне Островский, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Добровольцам, которые желают участвовать в поиске мальчика, необходимо иметь при себе воду и полностью заряженный телефон. Также по возможности необходимо установить на смартфон приложение «Геотрекер» для отслеживания движения, добавляют в поисковом отряде.

Новость обновлена в 14:00

На странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пропавший ребенок найден живым.