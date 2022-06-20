20 июня 2022

В Перми срочно собирают волонтеров на поиски пропавшего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Волонтерам необходимо иметь при себе воду и заряженный телефон с приложением «Геотрекер»

В Перми объявлен срочный сбор волонтеров на поиски пропавшего 12-летнего Тимофея Гашева. Об этом сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Срочный сбор на поиски: Гашев Тимофей, 12 лет», — говорится в сообщении. По информации поисковиков, 20 июня ребенок вышел из дома, расположенного на улице Революции в микрорайоне Островский, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Добровольцам, которые желают участвовать в поиске мальчика, необходимо иметь при себе воду и полностью заряженный телефон. Также по возможности необходимо установить на смартфон приложение «Геотрекер» для отслеживания движения, добавляют в поисковом отряде.

Новость обновлена в 14:00

На странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пропавший ребенок найден живым.

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В Перми объявлен срочный сбор волонтеров на поиски пропавшего 12-летнего Тимофея Гашева. Об этом сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Срочный сбор на поиски: Гашев Тимофей, 12 лет», — говорится в сообщении. По информации поисковиков, 20 июня ребенок вышел из дома, расположенного на улице Революции в микрорайоне Островский, с тех пор его местонахождение неизвестно. Добровольцам, которые желают участвовать в поиске мальчика, необходимо иметь при себе воду и полностью заряженный телефон. Также по возможности необходимо установить на смартфон приложение «Геотрекер» для отслеживания движения, добавляют в поисковом отряде. Новость обновлена в 14:00 На странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пропавший ребенок найден живым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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