В Перми срочно собирают волонтеров на поиски пропавшего ребенка

В Перми объявлен срочный сбор волонтеров на поиски пропавшего 12-летнего Тимофея Гашева. Об этом сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
«Срочный сбор на поиски: Гашев Тимофей, 12 лет», — говорится в сообщении. По информации поисковиков, 20 июня ребенок вышел из дома, расположенного на улице Революции в микрорайоне Островский, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Добровольцам, которые желают участвовать в поиске мальчика, необходимо иметь при себе воду и полностью заряженный телефон. Также по возможности необходимо установить на смартфон приложение «Геотрекер» для отслеживания движения, добавляют в поисковом отряде.
Новость обновлена в 14:00
На странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пропавший ребенок найден живым.
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В Перми объявлен срочный сбор волонтеров на поиски пропавшего 12-летнего Тимофея Гашева. Об этом сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Срочный сбор на поиски: Гашев Тимофей, 12 лет», — говорится в сообщении. По информации поисковиков, 20 июня ребенок вышел из дома, расположенного на улице Революции в микрорайоне Островский, с тех пор его местонахождение неизвестно. Добровольцам, которые желают участвовать в поиске мальчика, необходимо иметь при себе воду и полностью заряженный телефон. Также по возможности необходимо установить на смартфон приложение «Геотрекер» для отслеживания движения, добавляют в поисковом отряде. Новость обновлена в 14:00 На странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пропавший ребенок найден живым.