Чиновники обещали исправить ситуацию на дороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кировграда (Свердловская область) в стихах описали проблему на главной улице города, где после ливня разрушился новый асфальт. Произведение неизвестный автор опубликовал в группе «Типичный Кировград» во «ВКонтакте». Представители городской администрации объяснили URA.RU, в чем проблема.

«В одном небольшом прекрасном городе, КировГрад ему название, ой да на центральной улице Свердлова, положили службы неведаны асфальт красоты неописуемой! На солнце он поблескивал, в темноте не отсвечивал и кучеров местных радовал!» — сложил былину местный житель.

«Да вот сего дня случилась беда! На град тот обрушилась буря зловещая, с раскатами грома небесного, да с молниями слепящими! И потекли реки бурлящие вдоль домов знатных, да унесли с собой часть асфальта-асфальтушки родимой в неведомом направлении!» — говорится в посте.

«Ой ты гой еси, служба дорожная неведома, верни нам радость нашу долгожданную! Положи ты на том месте окоянном, руками прямыми асфальт непугливый да прочный! Иначе не миновать тебе проклятий до 6-го колена от извозчиков местных и заезжих!» — закончил свое произведение неизвестный автор.

Пост собрал десятки восторженных комментариев, пользователи высоко оценили талант и остроумие писателя. «Мы тоже читаем соцсети, не будем отрицать очевидное, такая проблема есть. Там был ямочный ремонт, срезали часть асфальта и закатали асфальтовой крошкой. Был сильный ливень, все сметало, кусочки какие-то отвалились, их унесло. Примем все возможные меры», — заявили агентству в управлении делами администрации Кировграда.

Фото: группа «Типичный Кировград» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Кировград» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Кировград» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Кировград» во «ВКонтакте»

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