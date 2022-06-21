21 июня 2022

Свердловчане сложили балладу об асфальте, который смыл дождь. «Ой ты гой еси, служба дорожная!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямы на дорогах по улице Механическая. Курган, яма, лужа, автомобиль, плохая дорога, выбоина в дороге, плохой асфальт, выбоина, ма, яма в дороге, улица механическая
Чиновники обещали исправить ситуацию на дороге (архивное фото) Фото:

Жители Кировграда (Свердловская область) в стихах описали проблему на главной улице города, где после ливня разрушился новый асфальт. Произведение неизвестный автор опубликовал в группе «Типичный Кировград» во «ВКонтакте». Представители городской администрации объяснили URA.RU, в чем проблема.

«В одном небольшом прекрасном городе, КировГрад ему название, ой да на центральной улице Свердлова, положили службы неведаны асфальт красоты неописуемой! На солнце он поблескивал, в темноте не отсвечивал и кучеров местных радовал!» — сложил былину местный житель.

«Да вот сего дня случилась беда! На град тот обрушилась буря зловещая, с раскатами грома небесного, да с молниями слепящими! И потекли реки бурлящие вдоль домов знатных, да унесли с собой часть асфальта-асфальтушки родимой в неведомом направлении!» — говорится в посте.

«Ой ты гой еси, служба дорожная неведома, верни нам радость нашу долгожданную! Положи ты на том месте окоянном, руками прямыми асфальт непугливый да прочный! Иначе не миновать тебе проклятий до 6-го колена от извозчиков местных и заезжих!» — закончил свое произведение неизвестный автор.

Пост собрал десятки восторженных комментариев, пользователи высоко оценили талант и остроумие писателя. «Мы тоже читаем соцсети, не будем отрицать очевидное, такая проблема есть. Там был ямочный ремонт, срезали часть асфальта и закатали асфальтовой крошкой. Был сильный ливень, все сметало, кусочки какие-то отвалились, их унесло. Примем все возможные меры», — заявили агентству в управлении делами администрации Кировграда.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Жители Кировграда (Свердловская область) в стихах описали проблему на главной улице города, где после ливня разрушился новый асфальт. Произведение неизвестный автор опубликовал в группе «Типичный Кировград» во «ВКонтакте». Представители городской администрации объяснили URA.RU, в чем проблема. «В одном небольшом прекрасном городе, КировГрад ему название, ой да на центральной улице Свердлова, положили службы неведаны асфальт красоты неописуемой! На солнце он поблескивал, в темноте не отсвечивал и кучеров местных радовал!» — сложил былину местный житель. «Да вот сего дня случилась беда! На град тот обрушилась буря зловещая, с раскатами грома небесного, да с молниями слепящими! И потекли реки бурлящие вдоль домов знатных, да унесли с собой часть асфальта-асфальтушки родимой в неведомом направлении!» — говорится в посте. «Ой ты гой еси, служба дорожная неведома, верни нам радость нашу долгожданную! Положи ты на том месте окоянном, руками прямыми асфальт непугливый да прочный! Иначе не миновать тебе проклятий до 6-го колена от извозчиков местных и заезжих!» — закончил свое произведение неизвестный автор. Пост собрал десятки восторженных комментариев, пользователи высоко оценили талант и остроумие писателя. «Мы тоже читаем соцсети, не будем отрицать очевидное, такая проблема есть. Там был ямочный ремонт, срезали часть асфальта и закатали асфальтовой крошкой. Был сильный ливень, все сметало, кусочки какие-то отвалились, их унесло. Примем все возможные меры», — заявили агентству в управлении делами администрации Кировграда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...