В Екатеринбурге на фудмаркете «Estory» собралась пробка из людей

Толпы людей хотят попасть на концерт Uma2rmaH Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбурге на фудмаркете «Estory» (четвертый этаж «Гринвича») толпы людей не могут пройти к сцене, где должна выступить рок-группа Uma2rmaH. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Духота, людей очень много. Запускают не всех. Самое интересное, очередь до четвертого этажа тянется с первого. Все эскалаторы и лестницы забиты людьми. В сам „Estory“ не зайти», — отметил корреспондент.

Охранники фудмаркета закрыли железные ставни на входе и пускают людей столько же, сколько вышло. «Ругаются все. Охранники на 4 этаж „Гринвича“ больше никого не пускают, все уходят грустные», — уточнил корреспондент агентства.

У фестиваля Ural Music Night есть семь ведущих площадок, где можно послушать известных в России исполнителей. Хедлайнерами фестиваля выступает группа UMA2RMAN, «Лауд», «Ак-47», певица Ольга Сербякина и МакSим, а также исполнителей Максима Свободы и ZOLOTO. С подробной программой фестиваля, в которой указаны площадки по жанрам, можно ознакомиться в нашей афише.