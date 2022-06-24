Неизвестный выстрелил из ружья в собаку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени по улице Хусаинова неизвестный выстрелил в собаку из ружья и попал в челюсть. После инцидента местные жители помогли животному и отвезли в ветеринарную клинику. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Вчера примерно в 20:30 вечера по улице Хусаинова бежала собака с отстреленной челюстью. Стреляли в нее из ружья. Нижняя челюсть просто висела на коже, язык тоже, вся в крови, зрелище не для слабонервных. <…> Челюсть собирали по кусочкам в ветеринарной клинике, половину языка пришлось отрезать», — написала Катя М. в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Она сообщила, что собака похожа на домашнюю, так как имеется след от ошейника. Кроме того, очевидцы подобрали животное и отвезли в ветеринарную клинику.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском селе живодеры терзали собаку на глазах у хозяйки. По словам жительницы, мужчина нанес резаные раны животному. В полиции отказались принимать заявление от хозяйки пострадавшей собаки.

Собака после операции в ветклинике Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»