В Свердловской области на мотокроссе госпитализировали человека. Скрин

27 июня 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 26-го июня в Ирбите (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) на чемпионате России по мотокроссу с колясками одного из участников госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в telegram-канале. На соревнованиях два спортсмена не справились с управлением и вылетели на мотоцикле с трассы, врезавшись в толпу. «По происшествию в Ирбите, где на соревнованиях по мотокроссу гонщики въехали в толпу — шесть пострадавших. Один из них госпитализирован, пятеро отказались от госпитализации. Состояние у всех удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении. Чемпионат России по мотокроссу с колясками проходил на трассе возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Двое гонщиков на мотоцикле с коляской не справились с управлением и вылетели с дороги, рассказал URA.RU очевидец. Транспорт снес ограждение и врезался в толпу, на помощь пострадавшим сразу поспешили сотрудники скорой помощи, находившиеся рядом. Фото: скрин поста telegram-канала «Общественная приемная МЗ СО» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Ирбите (Свердловская область) на чемпионате России по мотокроссу с колясками одного из участников госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в telegram-канале. На соревнованиях два спортсмена не справились с управлением и вылетели на мотоцикле с трассы, врезавшись в толпу. «По происшествию в Ирбите, где на соревнованиях по мотокроссу гонщики въехали в толпу — шесть пострадавших. Один из них госпитализирован, пятеро отказались от госпитализации. Состояние у всех удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении. Чемпионат России по мотокроссу с колясками проходил на трассе возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Двое гонщиков на мотоцикле с коляской не справились с управлением и вылетели с дороги, рассказал URA.RU очевидец. Транспорт снес ограждение и врезался в толпу, на помощь пострадавшим сразу поспешили сотрудники скорой помощи, находившиеся рядом.