В Ирбите (Свердловская область) на чемпионате России по мотокроссу с колясками одного из участников госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в telegram-канале. На соревнованиях два спортсмена не справились с управлением и вылетели на мотоцикле с трассы, врезавшись в толпу.
«По происшествию в Ирбите, где на соревнованиях по мотокроссу гонщики въехали в толпу — шесть пострадавших. Один из них госпитализирован, пятеро отказались от госпитализации. Состояние у всех удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по мотокроссу с колясками проходил на трассе возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Двое гонщиков на мотоцикле с коляской не справились с управлением и вылетели с дороги, рассказал URA.RU очевидец. Транспорт снес ограждение и врезался в толпу, на помощь пострадавшим сразу поспешили сотрудники скорой помощи, находившиеся рядом.
Фото: скрин поста telegram-канала «Общественная приемная МЗ СО»
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В Ирбите (Свердловская область) на чемпионате России по мотокроссу с колясками одного из участников госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в telegram-канале. На соревнованиях два спортсмена не справились с управлением и вылетели на мотоцикле с трассы, врезавшись в толпу. «По происшествию в Ирбите, где на соревнованиях по мотокроссу гонщики въехали в толпу — шесть пострадавших. Один из них госпитализирован, пятеро отказались от госпитализации. Состояние у всех удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении. Чемпионат России по мотокроссу с колясками проходил на трассе возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Двое гонщиков на мотоцикле с коляской не справились с управлением и вылетели с дороги, рассказал URA.RU очевидец. Транспорт снес ограждение и врезался в толпу, на помощь пострадавшим сразу поспешили сотрудники скорой помощи, находившиеся рядом.