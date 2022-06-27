По слухам, руководителей компании уже несколько раз вызывали в администрацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Крупная строительная компания «Эталон», реализующая проекты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, зарегистрировала самостоятельное юрлицо в Екатеринбурге. Таким образом фирма подчинилась требованию мэрии, выдвинутому, по данным URA.RU, при согласовании застройки Солнечного микрорайона, где «Эталон» в начале года выкупил землю у «Форум-групп».

Согласно ЕГРЮЛ, налоговая инспекция Ленинского района поставила на учет ООО «Специализированный застройщик „Эталон-Екатеринбург“» 20 июня. «Теперь налоги со своей деятельности в Екатеринбурге „Эталон“ будет оставлять здесь, а не отправлять в Питер (где головной офис). В перспективе это принесет Екатеринбургу миллиарды рублей», — поделился источник агентства.

Ранее URA.RU писало, что промедления в регистрации «Эталоном» екатеринбургского юрлица стали поводом для кулуарных разборок. Другой претензией в адрес предприятия было непопадание в первую очередь распределения средств в рамках федеральной программы «Стимул», по которой регионам дают деньги на новые дороги (в Солнечном их не хватает). Впрочем, ни мэрия, ни застройщик официально наличие каких-либо разногласий не подтверждали.