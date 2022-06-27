Мэрия Екатеринбурга подчинила себе влиятельных москвичей. Город получит миллиарды

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Брифинг по ёлкам у мэрии. Екатеринбург, мэрия, здание администрации екатеринбурга
По слухам, руководителей компании уже несколько раз вызывали в администрацию Фото:

Крупная строительная компания «Эталон», реализующая проекты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, зарегистрировала самостоятельное юрлицо в Екатеринбурге. Таким образом фирма подчинилась требованию мэрии, выдвинутому, по данным URA.RU, при согласовании застройки Солнечного микрорайона, где «Эталон» в начале года выкупил землю у «Форум-групп».

Согласно ЕГРЮЛ, налоговая инспекция Ленинского района поставила на учет ООО «Специализированный застройщик „Эталон-Екатеринбург“» 20 июня. «Теперь налоги со своей деятельности в Екатеринбурге „Эталон“ будет оставлять здесь, а не отправлять в Питер (где головной офис). В перспективе это принесет Екатеринбургу миллиарды рублей», — поделился источник агентства.

Ранее URA.RU писало, что промедления в регистрации «Эталоном» екатеринбургского юрлица стали поводом для кулуарных разборок. Другой претензией в адрес предприятия было непопадание в первую очередь распределения средств в рамках федеральной программы «Стимул», по которой регионам дают деньги на новые дороги (в Солнечном их не хватает). Впрочем, ни мэрия, ни застройщик официально наличие каких-либо разногласий не подтверждали.

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Крупная строительная компания «Эталон», реализующая проекты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, зарегистрировала самостоятельное юрлицо в Екатеринбурге. Таким образом фирма подчинилась требованию мэрии, выдвинутому, по данным URA.RU, при согласовании застройки Солнечного микрорайона, где «Эталон» в начале года выкупил землю у «Форум-групп». Согласно ЕГРЮЛ, налоговая инспекция Ленинского района поставила на учет ООО «Специализированный застройщик „Эталон-Екатеринбург“» 20 июня. «Теперь налоги со своей деятельности в Екатеринбурге „Эталон“ будет оставлять здесь, а не отправлять в Питер (где головной офис). В перспективе это принесет Екатеринбургу миллиарды рублей», — поделился источник агентства. Ранее URA.RU писало, что промедления в регистрации «Эталоном» екатеринбургского юрлица стали поводом для кулуарных разборок. Другой претензией в адрес предприятия было непопадание в первую очередь распределения средств в рамках федеральной программы «Стимул», по которой регионам дают деньги на новые дороги (в Солнечном их не хватает). Впрочем, ни мэрия, ни застройщик официально наличие каких-либо разногласий не подтверждали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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