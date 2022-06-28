В Челябинской области покончил с собой школьник

Проверку по факту смерти подростка проводит следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кизильском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, мальчик покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело подростка нашли родные на территории частного подворья в одном из небольших поселков Кизильского района. Он учился в местной школе, закончил восьмой класс», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти несовершеннолетнего проводит следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР области происшествия с детьми не комментируют.