28 июня 2022

В Челябинской области покончил с собой школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Проверку по факту смерти подростка проводит следственный комитет Фото:

В Кизильском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, мальчик покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело подростка нашли родные на территории частного подворья в одном из небольших поселков Кизильского района. Он учился в местной школе, закончил восьмой класс», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти несовершеннолетнего проводит следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР области происшествия с детьми не комментируют.

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В Кизильском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, мальчик покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело подростка нашли родные на территории частного подворья в одном из небольших поселков Кизильского района. Он учился в местной школе, закончил восьмой класс», — рассказал источник. Проверку по факту смерти несовершеннолетнего проводит следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР области происшествия с детьми не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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