Свердловскому вузу пришлось доказывать, что там не делают оружие

30 июня 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Оборудование будет использовано для высокотехнологичных испытаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представителям Уральского государственного горного университета (УГГУ), чтобы получить оборудование для лаборатории, пришлось доказывать японской компании Shimadzu, что в стенах учреждения не производят оружие и взрывчатку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Органы экспортного контроля Япония и ФРГ потребовали от горного университета предоставить гарантии, что оборудование не будет использоваться для производства оружия, боеприпасов, ракет и взрывных устройств», — сообщили в пресс-службе университета. Там подчеркнули, что эти гарантии были необходимы, чтобы университет мог получить современную технику для лаборатории физики. С помощью заказанных установок свердловские ученые собираются создать уникальную на Урале систему для испытаний веществ, которые по-разному выдерживают нагрузку. Завкафедрой физики вуза Дмитрий Зайцев подчеркнул, что закупленные аппараты позволят оказывать давление от одного грамма до десяти тонн. Покупка оборудования стала возможна благодаря финансированию в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Технику будут использовать для добычи минерального сырья. Сложности с поставками оборудования, по данным пресс-службы вуза, связаны с началом спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля после усиления обстрелов армией Украины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что решение проводить демилитаризацию и денацификацию Украины было вынужденным, поскольку по-другому спасти мирных жителей от обстрелов оказалось невозможным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Представителям Уральского государственного горного университета (УГГУ), чтобы получить оборудование для лаборатории, пришлось доказывать японской компании Shimadzu, что в стенах учреждения не производят оружие и взрывчатку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Органы экспортного контроля Япония и ФРГ потребовали от горного университета предоставить гарантии, что оборудование не будет использоваться для производства оружия, боеприпасов, ракет и взрывных устройств», — сообщили в пресс-службе университета. Там подчеркнули, что эти гарантии были необходимы, чтобы университет мог получить современную технику для лаборатории физики. С помощью заказанных установок свердловские ученые собираются создать уникальную на Урале систему для испытаний веществ, которые по-разному выдерживают нагрузку. Завкафедрой физики вуза Дмитрий Зайцев подчеркнул, что закупленные аппараты позволят оказывать давление от одного грамма до десяти тонн. Покупка оборудования стала возможна благодаря финансированию в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Технику будут использовать для добычи минерального сырья. Сложности с поставками оборудования, по данным пресс-службы вуза, связаны с началом спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля после усиления обстрелов армией Украины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что решение проводить демилитаризацию и денацификацию Украины было вынужденным, поскольку по-другому спасти мирных жителей от обстрелов оказалось невозможным.