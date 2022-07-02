Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с рабочими шахты «Комсомолец» в Донбассе. Об этом сообщили глава ДНР Денис Пушилин и телеведущий Владимир Соловьев.
«Первый замглавы администрации президента России спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами, которые продолжают работать несмотря на боевые действия. Также он поговорил с ними о развитии предприятия и всей отрасли в целом», — написал телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале.
Пушилин рассказал в своем telegram-канале, что Кириенко поучаствовал в совещании по ситуации в угольной отрасли Донбасса. Политики обсудили вопросы обеспечения конкурентоспособности шахт и развития угледобывающей промышленности, а также механизмы предоставления угля для бытовых нужд определенным категориям населения. «У угольной отрасли Донбасса по-прежнему значительные перспективы, и для ее развития со стороны государства будут созданы все условия», — отметил глава ДНР.
Россия будет сотрудничать с властями Донбасса и помогать восстанавливать народные республики. РФ занимается освобождением Донбасса в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что нужно защитить людей, живущих в Донбассе. По его словам, специальная операция идет по плану.
Telegram-канал Владимира Соловьева
Telegram-канал Владимира Соловьева
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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с рабочими шахты «Комсомолец» в Донбассе. Об этом сообщили глава ДНР Денис Пушилин и телеведущий Владимир Соловьев. «Первый замглавы администрации президента России спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами, которые продолжают работать несмотря на боевые действия. Также он поговорил с ними о развитии предприятия и всей отрасли в целом», — написал телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Пушилин рассказал в своем telegram-канале, что Кириенко поучаствовал в совещании по ситуации в угольной отрасли Донбасса. Политики обсудили вопросы обеспечения конкурентоспособности шахт и развития угледобывающей промышленности, а также механизмы предоставления угля для бытовых нужд определенным категориям населения. «У угольной отрасли Донбасса по-прежнему значительные перспективы, и для ее развития со стороны государства будут созданы все условия», — отметил глава ДНР. Россия будет сотрудничать с властями Донбасса и помогать восстанавливать народные республики. РФ занимается освобождением Донбасса в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что нужно защитить людей, живущих в Донбассе. По его словам, специальная операция идет по плану.