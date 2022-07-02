Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 самых цитируемых в России

02 июля 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Согласно исследованию, в июне telegram-канал URA.RU процитировали 506 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram-канал URA.RU занял 26-е место в рейтинге цитируемости в российских СМИ по итогам июня. Список каналов опубликовал сервис «Медиалогия». Согласно рейтингу «Медиалогии», канал URA.RU расположился на 26 месте, получив 506 цитат. Таким образом, URA.RU находится в одном ряду с каналами РИА «Новости» (27 место), «Осторожно, новости» (25 место) и другими. Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 30 июня 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. Ранее информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге по индексу цитируемости региональных СМИ за первый квартал текущего года. В прошлом году telegram-канал агентства встал на 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по данным агентства «Медиалогия». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Telegram-канал URA.RU занял 26-е место в рейтинге цитируемости в российских СМИ по итогам июня. Список каналов опубликовал сервис «Медиалогия». Согласно рейтингу «Медиалогии», канал URA.RU расположился на 26 месте, получив 506 цитат. Таким образом, URA.RU находится в одном ряду с каналами РИА «Новости» (27 место), «Осторожно, новости» (25 место) и другими. Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 30 июня 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. Ранее информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге по индексу цитируемости региональных СМИ за первый квартал текущего года. В прошлом году telegram-канал агентства встал на 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по данным агентства «Медиалогия».