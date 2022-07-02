Ребенок на электросамокате попал в ДТП с участием Lamborghini (архивное фото)
В Екатеринбурге ребенок на электросамокате врезался в автомобиль Lamborghini Aventador, в ДТП пострадал только передний бампер иномарки. Об этом сообщил очевидец.
«Школьник слишком засмотрелся на мимо проезжающую Lamborghini и въехал в нее на электросамокате. В ДТП пострадал только бампер автомобиля», — рассказал очевидец сообществу «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте».
Стоимость переднего бампера на иномарку начинается от 250 тысяч рублей. Дежурный инспектор ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу ответил корреспонденту URA.RU, что информации о ДТП не поступало.
Стоимость переднего бампера начинается от 250 тысяч рублей
Несовершеннолетний на самокате устроил ДТП с Lamborghini
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