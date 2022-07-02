02 июля 2022
01 июля 2022

Школьник на самокате врезался в Lamborghini в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
Ребенок на электросамокате попал в ДТП с участием Lamborghini (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ребенок на электросамокате врезался в автомобиль Lamborghini Aventador, в ДТП пострадал только передний бампер иномарки. Об этом сообщил очевидец.

«Школьник слишком засмотрелся на мимо проезжающую Lamborghini и въехал в нее на электросамокате. В ДТП пострадал только бампер автомобиля», — рассказал очевидец сообществу «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость переднего бампера на иномарку начинается от 250 тысяч рублей. Дежурный инспектор ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу ответил корреспонденту URA.RU, что информации о ДТП не поступало.

Стоимость переднего бампера начинается от 250 тысяч рублей
Фото:
Несовершеннолетний на самокате устроил ДТП с Lamborghini
Фото:

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В Екатеринбурге ребенок на электросамокате врезался в автомобиль Lamborghini Aventador, в ДТП пострадал только передний бампер иномарки. Об этом сообщил очевидец. «Школьник слишком засмотрелся на мимо проезжающую Lamborghini и въехал в нее на электросамокате. В ДТП пострадал только бампер автомобиля», — рассказал очевидец сообществу «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте». Стоимость переднего бампера на иномарку начинается от 250 тысяч рублей. Дежурный инспектор ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу ответил корреспонденту URA.RU, что информации о ДТП не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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