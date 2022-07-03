Мишустин рассказал об идее, которая появилась на пермском заводе

Михаил Мишустин привел в пример опыт Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России запущен масштабный проект по созданию при вузах передовых инженерных школ. Впервые такая идея была реализована в Перми. Об этом на стратегической сессии в рамках международной промышленной выставке «Иннопром-2022», заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В своей речи Мишустин отметил, что новые подходы к индустриализации требуют серьезного пересмотра в подготовке высококвалифицированных кадров. Их будут готовить в 30 инженерных школах при вузах. «Инженерные школы станут специализироваться в различных отраслях. От тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики. Они смогут подготовить тысячи современных инженеров. Молодые люди будут на практике перенимать опыт у знающих свое дело наставников. О том, что это значимая часть опережающего обучения, мы говорили на одном из заводов в ходе рабочей поездки в Пермский край», — отметил Мишустин.

В декабре 2021 года Мишустин посетил Пермь. В рамках рабочего визита он посетил предприятие «ОДК-Пермские моторы», где производят авиадвигатели для гражданской и военной авиации. Там главе российского правительства рассказали об успешном применении совместно с вузами системы наставничества.

XII международная промышленная выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. ее главная Главная тема в этом году — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».