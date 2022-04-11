Мишустин объявил о запуске масштабного проекта на базе вузов. Идею подсказала Пермь

11 апреля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

На подготовку высококвалифицированных инженеров правительство направляет 36 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России при вузах создадут 30 передовых инженерных школ. Будущих инженеров начнут готовить при тесном взаимодействии с крупными промпредприятиями и высокотехнологичными компаниями. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Он привел в пример опыт предприятия «ОДК-Пермские моторы», которое уже применяет совместно с вузами систему наставничества. «Молодые специалисты должны перенимать знания и умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса. Идея такого наставничества принадлежит начальнику одного из сборочных цехов завода „Пермские моторы“ Мы общались с ним во время посещения этого предприятия. Теперь есть конкретное решение», — сказал Мишустин, попросив вице-премьера Дмитрий Чернышенко подробнее рассказать о проекте. По словам Чернышенко, специалистов будут готовить для тех направлений, где «именно сейчас нужно наращивать компетенцию» — микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия и другие. «Цель состоит в том, чтобы получившие высокую квалификацию выпускники региональных вузов, которые пройдут обучение по этим инновационным программам, остались работать в своем родном регионе — как вы в Перми выдели — на предприятиях конкретного промышленного сектора экономики», — сказал Чернышенко. Он добавил, что передовые инженерные школы формируются, в том числе, в партнерстве с такими компаниями как «Яндекс», «Ростех», «РЖД», «КамАЗ», «Синара». Правительство выделяет на подготовку кадров по программе «Научно-технологическое развитие» в течение трех лет свыше 36 млрд рублей. В декабре 2021 года Мишустин посетил Пермь. В рамках рабочего визита он посетил предприятие «ОДК-Пермские моторы», где производят авиадвигатели для гражданской и военной авиации. Из-за начала спецоперации ряд стран западных стран, а также США ввели санкции в отношении России. Президент России Владимир Путин заявил, что их цель — ослабить страну. Отмечалось, что предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран. Они привели к нарушению системы расчетов и логистики, росту инфляции, разрушению кооперационных связей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В России при вузах создадут 30 передовых инженерных школ. Будущих инженеров начнут готовить при тесном взаимодействии с крупными промпредприятиями и высокотехнологичными компаниями. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Он привел в пример опыт предприятия «ОДК-Пермские моторы», которое уже применяет совместно с вузами систему наставничества. «Молодые специалисты должны перенимать знания и умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса. Идея такого наставничества принадлежит начальнику одного из сборочных цехов завода „Пермские моторы“ Мы общались с ним во время посещения этого предприятия. Теперь есть конкретное решение», — сказал Мишустин, попросив вице-премьера Дмитрий Чернышенко подробнее рассказать о проекте. По словам Чернышенко, специалистов будут готовить для тех направлений, где «именно сейчас нужно наращивать компетенцию» — микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия и другие. «Цель состоит в том, чтобы получившие высокую квалификацию выпускники региональных вузов, которые пройдут обучение по этим инновационным программам, остались работать в своем родном регионе — как вы в Перми выдели — на предприятиях конкретного промышленного сектора экономики», — сказал Чернышенко. Он добавил, что передовые инженерные школы формируются, в том числе, в партнерстве с такими компаниями как «Яндекс», «Ростех», «РЖД», «КамАЗ», «Синара». Правительство выделяет на подготовку кадров по программе «Научно-технологическое развитие» в течение трех лет свыше 36 млрд рублей. В декабре 2021 года Мишустин посетил Пермь. В рамках рабочего визита он посетил предприятие «ОДК-Пермские моторы», где производят авиадвигатели для гражданской и военной авиации. Из-за начала спецоперации ряд стран западных стран, а также США ввели санкции в отношении России. Президент России Владимир Путин заявил, что их цель — ослабить страну. Отмечалось, что предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран. Они привели к нарушению системы расчетов и логистики, росту инфляции, разрушению кооперационных связей.