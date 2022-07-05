Ветеран США расплакался из-за пустых стараний на Второй мировой. «Все это идет насмарку»

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Ветеран Второй мировой войны считает, что американцы не ценят то, за что их страна боролась Фото:

Все, за что боролись американские солдаты во Второй мировой войне, исчезло, а США катятся в ад. Таким мнением поделился 100-летний ветеран морской пехоты Карл Декель.

«Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад», — заявил Декель в эфире канала Fox13. Он добавил, что страны, в которой он рос, уже нет.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп делился опасениями, что политика американского президента Джо Байдена приведет страну «в ад». Байден не осознает, что санкции в отношении России и поставки вооружения на Украину разорят США, пишет The American Conservative.

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Все, за что боролись американские солдаты во Второй мировой войне, исчезло, а США катятся в ад. Таким мнением поделился 100-летний ветеран морской пехоты Карл Декель. «Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад», — заявил Декель в эфире канала Fox13. Он добавил, что страны, в которой он рос, уже нет. Ранее экс-президент США Дональд Трамп делился опасениями, что политика американского президента Джо Байдена приведет страну «в ад». Байден не осознает, что санкции в отношении России и поставки вооружения на Украину разорят США, пишет The American Conservative.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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