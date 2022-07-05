Ветеран США расплакался из-за пустых стараний на Второй мировой. «Все это идет насмарку»

05 июля 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Ветеран Второй мировой войны считает, что американцы не ценят то, за что их страна боролась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все, за что боролись американские солдаты во Второй мировой войне, исчезло, а США катятся в ад. Таким мнением поделился 100-летний ветеран морской пехоты Карл Декель. «Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад», — заявил Декель в эфире канала Fox13. Он добавил, что страны, в которой он рос, уже нет. Ранее экс-президент США Дональд Трамп делился опасениями, что политика американского президента Джо Байдена приведет страну «в ад». Байден не осознает, что санкции в отношении России и поставки вооружения на Украину разорят США, пишет The American Conservative. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Все, за что боролись американские солдаты во Второй мировой войне, исчезло, а США катятся в ад. Таким мнением поделился 100-летний ветеран морской пехоты Карл Декель. «Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад», — заявил Декель в эфире канала Fox13. Он добавил, что страны, в которой он рос, уже нет. Ранее экс-президент США Дональд Трамп делился опасениями, что политика американского президента Джо Байдена приведет страну «в ад». Байден не осознает, что санкции в отношении России и поставки вооружения на Украину разорят США, пишет The American Conservative.