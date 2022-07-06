Володин предложил депутатам время для поездок в ЛНР и ДНР

06 июля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутатам стоит посещать Донбасс в период, когда нет пленарных заседаний, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы могут посещать республики Донбасса во время отпуска, чтобы не пропускать пленарных заседаний. Об этом в ходе заседания сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Трансляция шла на официальном сайте Госдумы. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР и ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля, о чем мы говорили в ходе их недавних визитов. Коллеги, давайте это сделаем», — сказал Володин. Ранее спикер Госдумы критиковал депутатов за частные поездки в Донбасс, из-за которых они регулярно пропускают заседания Думы. Володин заявил, что депутатам платят за их работу, в которую входит посещение заседаний, а не за то, что они занимаются собственной повесткой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутаты Госдумы могут посещать республики Донбасса во время отпуска, чтобы не пропускать пленарных заседаний. Об этом в ходе заседания сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Трансляция шла на официальном сайте Госдумы. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР и ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля, о чем мы говорили в ходе их недавних визитов. Коллеги, давайте это сделаем», — сказал Володин. Ранее спикер Госдумы критиковал депутатов за частные поездки в Донбасс, из-за которых они регулярно пропускают заседания Думы. Володин заявил, что депутатам платят за их работу, в которую входит посещение заседаний, а не за то, что они занимаются собственной повесткой.