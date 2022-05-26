Володин ответил на упрек Турчака о поездках в Донбасс

26 мая 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин высказался о работе депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутатам платят за их работу, в которую входит посещение заседаний, а не за то, что они занимаются собственной повесткой. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании президиума партии «Единая Россия». Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ответил Володину на его слова о поездках в Донбасс. «Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой. Депутаты должны посещать пленарные заедания, председатели комитетов — заседания Совета ГД. За пропуск пленарного заседания без уважительной причины есть штрафы. В основе депутатской работы должна быть самоорганизация», — сказал Володин, сообщается на сайте Госдумы. Ранее Володин сказал, что депутатам не стоит часто ездить в Донбасс из-за больших расходов на такие поездки. По его словам, «охрана депутатов стоит, как вся спецоперация». Также он отчитал депутатов за прогулы заседаний из-за поездок на Украину, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что комментировать поездки парламентариев в Донбасс могут только те, кто там был, «а не просиживал штаны в удобных креслах». Политолог Евгений Минченко считает, что Турчак заметил в словах Володина критику в свой адрес, поэтому вступил в заочную полемику, передает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это необходимо для защиты Донбасса. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам.

Депутатам платят за их работу, в которую входит посещение заседаний, а не за то, что они занимаются собственной повесткой. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании президиума партии «Единая Россия». Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ответил Володину на его слова о поездках в Донбасс. «Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой. Депутаты должны посещать пленарные заедания, председатели комитетов — заседания Совета ГД. За пропуск пленарного заседания без уважительной причины есть штрафы. В основе депутатской работы должна быть самоорганизация», — сказал Володин, сообщается на сайте Госдумы. Ранее Володин сказал, что депутатам не стоит часто ездить в Донбасс из-за больших расходов на такие поездки. По его словам, «охрана депутатов стоит, как вся спецоперация». Также он отчитал депутатов за прогулы заседаний из-за поездок на Украину, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что комментировать поездки парламентариев в Донбасс могут только те, кто там был, «а не просиживал штаны в удобных креслах». Политолог Евгений Минченко считает, что Турчак заметил в словах Володина критику в свой адрес, поэтому вступил в заочную полемику, передает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это необходимо для защиты Донбасса. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам.