Пермский суд оставил в силе приговор виновному по делу зоопарка

08 июля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

В Перми отклонили апелляцию куратора по делу о хищениях при строительстве зоопарка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский краевой суд отклонил апелляцию защитников Ильи Козырева, являвшегося куратором при строительстве городского зоопарка, на котором обнаружили многомиллионные хищения. Судебная коллегия подтвердила справедливость 4-летнего приговора для обвиняемого. «Краевой суд оставил в силе приговор бывшему куратору строительства пермского зоопарка от АО „РЖДстрой“ Илье Козыреву, признанному виновным в хищении средств, выделенных для строительства первой очереди объекта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда. Помимо четырех лет колонии общего режима, бывший менеджер должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Приговор за мошенничество Козырев получил в феврале текущего года. Он являлся одним из фигурантов уголовного дела. В 2018-19 годах Козырев подписывал акты о приемке работ несуществующих объектов. Ущерб государству составил более 353 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве пермского зоопарка был обнаружен ущерб. В том, что средства были похищены также обвиняют экс-директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского, его подчиненного Виталия Габова и финансового директора подрядчика ООО «Стуз» Артема Юрьева. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский краевой суд отклонил апелляцию защитников Ильи Козырева, являвшегося куратором при строительстве городского зоопарка, на котором обнаружили многомиллионные хищения. Судебная коллегия подтвердила справедливость 4-летнего приговора для обвиняемого. «Краевой суд оставил в силе приговор бывшему куратору строительства пермского зоопарка от АО „РЖДстрой“ Илье Козыреву, признанному виновным в хищении средств, выделенных для строительства первой очереди объекта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда. Помимо четырех лет колонии общего режима, бывший менеджер должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Приговор за мошенничество Козырев получил в феврале текущего года. Он являлся одним из фигурантов уголовного дела. В 2018-19 годах Козырев подписывал акты о приемке работ несуществующих объектов. Ущерб государству составил более 353 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве пермского зоопарка был обнаружен ущерб. В том, что средства были похищены также обвиняют экс-директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского, его подчиненного Виталия Габова и финансового директора подрядчика ООО «Стуз» Артема Юрьева.