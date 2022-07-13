Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) ищет спонсора для оплаты пятидневного круиза по Европе. Об этом она заявила в своем блоге на Youtube.
«Я очень хочу поехать в круиз на корабле на 5 дней. Поэтому пригласите меня кто-нибудь покататься. Ну, за деньги конечно. То есть, мне чтобы еще заплатить, а не просто так. У меня прямо мечта — покататься на таком круизе, и чтобы мне еще заплатили», — заявила Тейлор в своем видеоблоге.
Она также отметила, что в Европе ощутимо выросли цены на развлечения и бензин. «Какой-то ужас: поездка на колесе обозрения в Будапеште подорожала до 13 евро. Раньше это стоило гораздо дешевле. Я считаю, что это какая-то дискриминация. Реально все подорожало: бензин, да и вообще, все, в целом», — отметила она в одном из видеороликов, опубликованных на Youtube.
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых.
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Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) ищет спонсора для оплаты пятидневного круиза по Европе. Об этом она заявила в своем блоге на Youtube. «Я очень хочу поехать в круиз на корабле на 5 дней. Поэтому пригласите меня кто-нибудь покататься. Ну, за деньги конечно. То есть, мне чтобы еще заплатить, а не просто так. У меня прямо мечта — покататься на таком круизе, и чтобы мне еще заплатили», — заявила Тейлор в своем видеоблоге. Она также отметила, что в Европе ощутимо выросли цены на развлечения и бензин. «Какой-то ужас: поездка на колесе обозрения в Будапеште подорожала до 13 евро. Раньше это стоило гораздо дешевле. Я считаю, что это какая-то дискриминация. Реально все подорожало: бензин, да и вообще, все, в целом», — отметила она в одном из видеороликов, опубликованных на Youtube. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых.