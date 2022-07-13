Порнозвезда из Ишима ищет спонсора для оплаты круиза по Европе. Тюменский мем

13 июля 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор хочет отправиться в круиз по Европе за чужой счет Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) ищет спонсора для оплаты пятидневного круиза по Европе. Об этом она заявила в своем блоге на Youtube. «Я очень хочу поехать в круиз на корабле на 5 дней. Поэтому пригласите меня кто-нибудь покататься. Ну, за деньги конечно. То есть, мне чтобы еще заплатить, а не просто так. У меня прямо мечта — покататься на таком круизе, и чтобы мне еще заплатили», — заявила Тейлор в своем видеоблоге. Она также отметила, что в Европе ощутимо выросли цены на развлечения и бензин. «Какой-то ужас: поездка на колесе обозрения в Будапеште подорожала до 13 евро. Раньше это стоило гораздо дешевле. Я считаю, что это какая-то дискриминация. Реально все подорожало: бензин, да и вообще, все, в целом», — отметила она в одном из видеороликов, опубликованных на Youtube. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых. Новая рубрика URA.RU «Тюменский мем» — это взгляд нашей редакции на необычные, а порой абсурдные новости. Больше смешного — в нашем telegram-канале «Темы Тюмени»

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) ищет спонсора для оплаты пятидневного круиза по Европе. Об этом она заявила в своем блоге на Youtube. «Я очень хочу поехать в круиз на корабле на 5 дней. Поэтому пригласите меня кто-нибудь покататься. Ну, за деньги конечно. То есть, мне чтобы еще заплатить, а не просто так. У меня прямо мечта — покататься на таком круизе, и чтобы мне еще заплатили», — заявила Тейлор в своем видеоблоге. Она также отметила, что в Европе ощутимо выросли цены на развлечения и бензин. «Какой-то ужас: поездка на колесе обозрения в Будапеште подорожала до 13 евро. Раньше это стоило гораздо дешевле. Я считаю, что это какая-то дискриминация. Реально все подорожало: бензин, да и вообще, все, в целом», — отметила она в одном из видеороликов, опубликованных на Youtube. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых.