Жители Уктуса и Химмаша пожаловались на невыносимую вонь. «Дышать нечем»

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Неприятный запах мешает дышать екатеринбуржцам Фото:

Сильный запах навоза накрыл микрорайоны Уктус и Химмаш в Екатеринбурге. Читатели URA.RU пожаловались, что им нечем дышать.

«Сегодня утром на Химмаше жутко воняло навозом, сейчас этот „аромат“ уже пришел на Уктус. Дышать нечем», — рассказал житель Чкаловского района Николай Смирнов. «Утром ездила на Химмаш, сильно пахнет. Дурной запашок у нас в районе периодически бывает, но чтобы до Уктуса дотянуло — такое впервые», — подтвердила горожанка Елена Макеева.

Екатеринбуржцы предполагают, что неприятный запах может быть связан с очистными сооружениями на Химмаше, где, возможно, возникла проблема. Также среди версий называется деятельность птицефабрики, которая находится на окраине города.

За комментарием URA.RU обратилось в администрацию Чкаловского района. «Я по телефону комментарии, тем более по такому поводу не даю», — ответил начальник отдела благоустройства и транспорта Александр Васильев.

Ранее жители другого уральского региона пожаловались на неприятный запах, из-за которого они закрывают окна в квартирах. По мнению тюменцев, источник вони — утильзавод.

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Сильный запах навоза накрыл микрорайоны Уктус и Химмаш в Екатеринбурге. Читатели URA.RU пожаловались, что им нечем дышать. «Сегодня утром на Химмаше жутко воняло навозом, сейчас этот „аромат“ уже пришел на Уктус. Дышать нечем», — рассказал житель Чкаловского района Николай Смирнов. «Утром ездила на Химмаш, сильно пахнет. Дурной запашок у нас в районе периодически бывает, но чтобы до Уктуса дотянуло — такое впервые», — подтвердила горожанка Елена Макеева. Екатеринбуржцы предполагают, что неприятный запах может быть связан с очистными сооружениями на Химмаше, где, возможно, возникла проблема. Также среди версий называется деятельность птицефабрики, которая находится на окраине города. За комментарием URA.RU обратилось в администрацию Чкаловского района. «Я по телефону комментарии, тем более по такому поводу не даю», — ответил начальник отдела благоустройства и транспорта Александр Васильев. Ранее жители другого уральского региона пожаловались на неприятный запах, из-за которого они закрывают окна в квартирах. По мнению тюменцев, источник вони — утильзавод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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