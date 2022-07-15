Неприятный запах мешает дышать екатеринбуржцам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сильный запах навоза накрыл микрорайоны Уктус и Химмаш в Екатеринбурге. Читатели URA.RU пожаловались, что им нечем дышать.

«Сегодня утром на Химмаше жутко воняло навозом, сейчас этот „аромат“ уже пришел на Уктус. Дышать нечем», — рассказал житель Чкаловского района Николай Смирнов. «Утром ездила на Химмаш, сильно пахнет. Дурной запашок у нас в районе периодически бывает, но чтобы до Уктуса дотянуло — такое впервые», — подтвердила горожанка Елена Макеева.

Екатеринбуржцы предполагают, что неприятный запах может быть связан с очистными сооружениями на Химмаше, где, возможно, возникла проблема. Также среди версий называется деятельность птицефабрики, которая находится на окраине города.

За комментарием URA.RU обратилось в администрацию Чкаловского района. «Я по телефону комментарии, тем более по такому поводу не даю», — ответил начальник отдела благоустройства и транспорта Александр Васильев.

Ранее жители другого уральского региона пожаловались на неприятный запах, из-за которого они закрывают окна в квартирах. По мнению тюменцев, источник вони — утильзавод.