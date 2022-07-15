Мотоциклист устроил ДТП в Екатеринбурге, двигаясь на красный. Видео

16 июля 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Мотоциклист устроил ДТП в центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пересечении улиц Ленина — Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге мотоциклист устроил ДТП с иномаркой Hyundai Solaris. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Возле Театра оперы и балета мотоциклист врезался в иномарку. К месту ДТП подъехали полиция и скорая», — рассказал корреспондент с места событий. По словам очевидца, водитель мотоцикла сидит на асфальте, его опрашивают полицейские. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу ответил корреспонденту URA.RU, что мотоциклист двигался по Ленина со стороны центра на запрещающий сигнал светофора. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге столкнулись два мотоциклиста с легковушкой. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе сбили насмерть 75-летнего байкера. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На пересечении улиц Ленина — Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге мотоциклист устроил ДТП с иномаркой Hyundai Solaris. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Возле Театра оперы и балета мотоциклист врезался в иномарку. К месту ДТП подъехали полиция и скорая», — рассказал корреспондент с места событий. По словам очевидца, водитель мотоцикла сидит на асфальте, его опрашивают полицейские. Дежурный ГИБДД по Екатеринбургу ответил корреспонденту URA.RU, что мотоциклист двигался по Ленина со стороны центра на запрещающий сигнал светофора. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге столкнулись два мотоциклиста с легковушкой. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе сбили насмерть 75-летнего байкера.