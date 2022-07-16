16 июля 2022

В Екатеринбурге утка с утятами парализовала движение машин. Видео

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Виды города. Пермь, утки в городе
Автомобилистам пришлось останавливаться, чтобы пропустить уток (фото из архива) Фото:

На оживленной дороге в переулке Базовом в Екатеринбурге автомобилисты остановились, чтобы пропустить утку с утятами. Очевидцы делятся видео в соцсетях.

«Около „Леруа Мерлен“ мама-утка переводила через дорогу свое семейство. Водителям пришлось остановить оживленное движение», — сообщает telegram-канал «Октябрьский район Екатеринбург». К посту прикреплено видео, на котором видно, как утра с тремя утятами выходит на проезжую часть, и водители начинают тормозить. Птицы перешли дорогу быстро — за 15 секунд. После этого автомобилисты продолжили движение.

Ранее в Екатеринбурге прошел флешмоб на тему, как правильно кормить уток. Его запустили пресс-секретари городских компаний после видео от пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, который рассказал о визите в главк утки и покормил ее.

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На оживленной дороге в переулке Базовом в Екатеринбурге автомобилисты остановились, чтобы пропустить утку с утятами. Очевидцы делятся видео в соцсетях. «Около „Леруа Мерлен“ мама-утка переводила через дорогу свое семейство. Водителям пришлось остановить оживленное движение», — сообщает telegram-канал «Октябрьский район Екатеринбург». К посту прикреплено видео, на котором видно, как утра с тремя утятами выходит на проезжую часть, и водители начинают тормозить. Птицы перешли дорогу быстро — за 15 секунд. После этого автомобилисты продолжили движение. Ранее в Екатеринбурге прошел флешмоб на тему, как правильно кормить уток. Его запустили пресс-секретари городских компаний после видео от пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, который рассказал о визите в главк утки и покормил ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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