В Екатеринбурге утка с утятами парализовала движение машин. Видео

17 июля 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Автомобилистам пришлось останавливаться, чтобы пропустить уток (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На оживленной дороге в переулке Базовом в Екатеринбурге автомобилисты остановились, чтобы пропустить утку с утятами. Очевидцы делятся видео в соцсетях. «Около „Леруа Мерлен“ мама-утка переводила через дорогу свое семейство. Водителям пришлось остановить оживленное движение», — сообщает telegram-канал «Октябрьский район Екатеринбург». К посту прикреплено видео, на котором видно, как утра с тремя утятами выходит на проезжую часть, и водители начинают тормозить. Птицы перешли дорогу быстро — за 15 секунд. После этого автомобилисты продолжили движение. Ранее в Екатеринбурге прошел флешмоб на тему, как правильно кормить уток. Его запустили пресс-секретари городских компаний после видео от пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, который рассказал о визите в главк утки и покормил ее. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На оживленной дороге в переулке Базовом в Екатеринбурге автомобилисты остановились, чтобы пропустить утку с утятами. Очевидцы делятся видео в соцсетях. «Около „Леруа Мерлен“ мама-утка переводила через дорогу свое семейство. Водителям пришлось остановить оживленное движение», — сообщает telegram-канал «Октябрьский район Екатеринбург». К посту прикреплено видео, на котором видно, как утра с тремя утятами выходит на проезжую часть, и водители начинают тормозить. Птицы перешли дорогу быстро — за 15 секунд. После этого автомобилисты продолжили движение. Ранее в Екатеринбурге прошел флешмоб на тему, как правильно кормить уток. Его запустили пресс-секретари городских компаний после видео от пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, который рассказал о визите в главк утки и покормил ее.