17 июля 2022
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В тюменском городе проведут соревнование диджеев

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие фестиваля венских музыкальных фильмов, концерт, сцена, диджей, толпа
Диджеи будут соревноваться до конца лета Фото:

В Ишиме (Тюменская область) проходит соревнование по диджеингу. Выбрать лучшего собираются в августе, а до конца лета каждую субботу участники будут представлять свои сеты на молодежных дискотеках. Об этом конкурсе рассказали в «Тюменской линии».

«Представлять свои сеты участники могут каждую субботу до конца лета в рамках молодежной дискотеки. Лучшего определят в конце августа и вручат ценный приз», — сообщает «Тюменская линия». Соревнования для диджеев начались 9 июля, поучаствовать в них могут все желающие.

Заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко также отметил изданию, что оставшееся лето будет наполнено множеством мероприятий. По его словам, они рассчитаны на любой возраст и вкус. При этом их будут проводить в разных локациях города.

Ранее URA.RU рассказывало, что на концерте в честь юбилея Ишима играл шансон. Администрация города объяснила, что такая музыка нашла положительный отклик у жителей. При этом в соцсетях части ишимцов не понравилась идея пригласить шансонье.

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В Ишиме (Тюменская область) проходит соревнование по диджеингу. Выбрать лучшего собираются в августе, а до конца лета каждую субботу участники будут представлять свои сеты на молодежных дискотеках. Об этом конкурсе рассказали в «Тюменской линии». «Представлять свои сеты участники могут каждую субботу до конца лета в рамках молодежной дискотеки. Лучшего определят в конце августа и вручат ценный приз», — сообщает «Тюменская линия». Соревнования для диджеев начались 9 июля, поучаствовать в них могут все желающие. Заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко также отметил изданию, что оставшееся лето будет наполнено множеством мероприятий. По его словам, они рассчитаны на любой возраст и вкус. При этом их будут проводить в разных локациях города. Ранее URA.RU рассказывало, что на концерте в честь юбилея Ишима играл шансон. Администрация города объяснила, что такая музыка нашла положительный отклик у жителей. При этом в соцсетях части ишимцов не понравилась идея пригласить шансонье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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