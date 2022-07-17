В тюменском городе проведут соревнование диджеев

Диджеи будут соревноваться до конца лета Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) проходит соревнование по диджеингу. Выбрать лучшего собираются в августе, а до конца лета каждую субботу участники будут представлять свои сеты на молодежных дискотеках. Об этом конкурсе рассказали в «Тюменской линии».

«Представлять свои сеты участники могут каждую субботу до конца лета в рамках молодежной дискотеки. Лучшего определят в конце августа и вручат ценный приз», — сообщает «Тюменская линия». Соревнования для диджеев начались 9 июля, поучаствовать в них могут все желающие.

Заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко также отметил изданию, что оставшееся лето будет наполнено множеством мероприятий. По его словам, они рассчитаны на любой возраст и вкус. При этом их будут проводить в разных локациях города.

Ранее URA.RU рассказывало, что на концерте в честь юбилея Ишима играл шансон. Администрация города объяснила, что такая музыка нашла положительный отклик у жителей. При этом в соцсетях части ишимцов не понравилась идея пригласить шансонье.