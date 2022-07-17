Журналистка из США осудила Грайнер за отсутствие патриотизма

Американская журналистка осудила Бритни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская журналистка Fox News Томи Ларен раскритиковала задержанную баскетболистку из США Бритни Грайнер за отсутствие патриотизма. Об этом журналистка заявила изданию OutKick.

«Не понимаю, почему Бриттни Грайнер требует возвращения в страну, которую она считает недостойной своего патриотизма. Может быть, посидев немного в русской тюрьме, она поймет, какая это привилегия — родиться в Америке», — сообщила Ларен.

Заявление журналистки связано с тем, что Бритни Грайнер бойкотировала исполнение национального гимна США во время матчей в 2020 году, протестуя против американской полиции по отношению к темнокожим.

Спортсменку задержали 5 марта в московском аэропорту Шереметьеву за контрабанду наркотиков. За спортсменку заступились общественные организации и известные темнокожие женщины. Фанаты баскетболистки придумали план по возвращению Грайнер в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным. Президент США Джо Байден заверил супругу спортсменку в помощи.