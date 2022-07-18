Путин отчитал корпорацию «Ростех»

Госкорпорация по производству промышленной продукции «Ростех» показала скромные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Скромные результаты демонстрирует Ростех. Сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».
Госкорпорация по производству промышленной продукции «Ростех» показала скромные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Скромные результаты демонстрирует Ростех. Сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».