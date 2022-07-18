Путин отчитал корпорацию «Ростех»

Владимир Путин недоволен результатами «Ростеха» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госкорпорация по производству промышленной продукции «Ростех» показала скромные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Скромные результаты демонстрирует Ростех. Сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».

Новости РИА URA.RU