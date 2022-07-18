Путин отчитал корпорацию «Ростех»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин недоволен результатами «Ростеха» Фото:

Госкорпорация по производству промышленной продукции «Ростех» показала скромные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Скромные результаты демонстрирует Ростех. Сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».

Новости РИА URA.RU
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Госкорпорация по производству промышленной продукции «Ростех» показала скромные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Скромные результаты демонстрирует Ростех. Сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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