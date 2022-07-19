Проблемы с гибелью пчел замечены во всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области за лето погибло порядка 70 миллионов пчел из-за химикатов, которыми аграрии уничтожают вредителей. Председатель областного общества пчеловодов Данил Попов заявил URA.RU, что нынешний год является беспрецедентным по массовому мору насекомых.

«Этот год беспрецедентный по количеству потрав. Полегло огромное количество пасек в Пышминском, Богдановичском, Ирбитском, Белоярском районах, в Косулино. Как правило, массовая гибель происходит на пасеках, вблизи которых выращивают рапс. Так что в этом году пчеловоды окажутся без меда не по вине погоды», — объяснил Данил Попов.

Пчеловоды подозревают, что причина массового мора в отравляющих веществах, которыми агрохолдинги обрабатывают свои поля. Предположительно, для борьбы с вредителями в большом объеме закупаются дешевые китайские препараты. Вопреки правилам, химикаты распрыскивают днем и в период цветения: когда как раз все пчелы находятся на медоносных растениях. От отравы погибают и дикие насекомые, в том числе краснокнижные.

Владелица небольшой любительской пасеки из поселка Совхозный Светлана Нестерова до сих пор не может смириться с потерей. Примерный ущерб после гибели пчел составил 500-700 тысяч рублей.

«В начале июля я пришла на свою пасеку и ахнула: мои пчелки бились в конвульсиях, погибло 11 семей. Я вызывала полицию, ветврачи брали пробу на инфекцию, ничего не нашли. Опытные пчеловоды сказали, что это отравление. Раньше выйдешь из дома: пчелки трудятся, жужжат, жизнь кипит, настроение повышается! А теперь стало пусто», — плача, рассказала женщина.

«За лето в регионе погибло порядка 700 пчелиных семей. В каждой семье обитает порядка 80-120 тысяч пчел. Информация о гибели пчел приходит каждый день, мы не успеваем ездить и все фиксировать», — сказал председатель свердловского регионального отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов.

Ранее в Челябинской области пасечники пожаловались на массовую гибель пчел. По мнению пчеловодов, причиной стала химическая обработка полей, о которой не предупредили заранее.

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