Верховная Рада прекратила полномочия генпрокурора Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
По словам президента Украины, в структурах Генпрокуратуры участились случаи государственных измен Фото:

Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины. Она остается в команде» — написал Арахамия в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщалось на официальном сайте Рады. Зеленский подписал указ об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины. Она остается в команде» — написал Арахамия в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщалось на официальном сайте Рады. Зеленский подписал указ об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...