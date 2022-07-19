Верховная Рада прекратила полномочия генпрокурора Украины

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Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины. Она остается в команде» — написал Арахамия в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщалось на официальном сайте Рады. Зеленский подписал указ об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен.