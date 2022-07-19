Челябинск вошел в топ по уровню комплексного развития территорий

В Челябинской области активно реализуется проект комплексного развития территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ-5 регионов по наиболее активной реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Наиболее активно реализуется механизм КРТ в Москве, Московской, Кировской, Тюменской, Челябинской, Белгородской, Иркутской областях, Республике Марий Эл, Республике Адыгея, Ямало-Ненецком автономном округе и Ставропольском крае. В общей сложности по итогам первого полугодия всеми регионами России уже определены 738 участков, на которых будет задействован механизм комплексного развития территорий», — уточнил Хуснуллин на сайте правительства РФ.

Хуснуллин добавил, что общая площадь застройки составит 146 млн кв. м, причем большую часть займет жилая застройка — 114 млн кв. м., которая расположится на суммарной площади 27 тыс. га. Это позволит осуществить полное обновление городов с эргономичными, комфортными для жителей районами.

По словам первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина, к этому моменту выдано 60 разрешений на строительство с планируемым объемом ввода 1,2 млн кв. м жилья на период 2022—2024 годы. Это поможет ускорить расселение аварийного и ветхого жилья, а также решить жилищные вопросы очередников и детей-сирот. До конца года запланировано утвердить документацию по планировке с общим градостроительным потенциалом более восьми млн кв. м, из которых семь млн кв. м занимают жилые кварталы.

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