Дело бывшего челябинского замминистра отдали прокурору

20 июля 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении Виталия Безрукова передали прокурору для утверждения обвинительного заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова передано прокурору региона для утверждения обвинительного заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщила URA.RU пресс-служба следственного управления. Безруков обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемый не принял мер, чтобы отследить и устранить последствия выбросов промышленными предприятиями. После возбуждения уголовного дела Безруков уволился из министерства. Сам он вины не признает. На экс-руководителя наложены меры по запрету определенных действий. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Уголовное дело бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова передано прокурору региона для утверждения обвинительного заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщила URA.RU пресс-служба следственного управления. Безруков обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемый не принял мер, чтобы отследить и устранить последствия выбросов промышленными предприятиями. После возбуждения уголовного дела Безруков уволился из министерства. Сам он вины не признает. На экс-руководителя наложены меры по запрету определенных действий.