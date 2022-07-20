Дело бывшего челябинского замминистра отдали прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, безруков виталий
Уголовное дело в отношении Виталия Безрукова передали прокурору для утверждения обвинительного заключения Фото:

Уголовное дело бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова передано прокурору региона для утверждения обвинительного заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщила URA.RU пресс-служба следственного управления.

Безруков обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемый не принял мер, чтобы отследить и устранить последствия выбросов промышленными предприятиями.

После возбуждения уголовного дела Безруков уволился из министерства. Сам он вины не признает. На экс-руководителя наложены меры по запрету определенных действий.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Уголовное дело бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова передано прокурору региона для утверждения обвинительного заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщила URA.RU пресс-служба следственного управления. Безруков обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемый не принял мер, чтобы отследить и устранить последствия выбросов промышленными предприятиями. После возбуждения уголовного дела Безруков уволился из министерства. Сам он вины не признает. На экс-руководителя наложены меры по запрету определенных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...