Челябинск на несколько дней окутает смог

Режим «черного неба» вводится в Челябинске с 22 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смог начнет сгущаться над Челябинском вечером 22 июля и рассеется лишь спустя четыре дня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«По данным синоптиков, 22 июля с 22:00 на территории Челябинска до 19 часов 25 июля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ). Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили URA.RU в ЕДДС.

В такую погоду выбросы предприятий и транспорта накапливаются в приземном слое воздуха, особенно в районах плотной жилой застройки. Заводам рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, по возможности, не выходить на улицу.

В этот раз НМУ совпадут с жаркой погодой в Челябинской области. По данным регионального гидрометцентра, температура будет балансировать в пределах 32-34 градусов.