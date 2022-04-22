В ЛНР сообщили о шпионе из ОБСЕ, работавшем на Запад

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Клипарт. Екатеринбург, захват, шпион, задержание
Задержанный шпион дал признательные показания Фото:

Задержанный в Луганской народной Республике сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. С соответствующим заявлением выступило министерство госбезопасности республики.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности ЛНР, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — рассказали в ведомстве. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Также отмечается, что ведомством получены сведения о причастности ВСУ к смерти сотрудника Специальной миссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Министерство продолжает следственные мероприятия.

Тем временем ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Задержанный в Луганской народной Республике сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. С соответствующим заявлением выступило министерство госбезопасности республики. «Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности ЛНР, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — рассказали в ведомстве. Заявление опубликовано на сайте министерства. Также отмечается, что ведомством получены сведения о причастности ВСУ к смерти сотрудника Специальной миссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Министерство продолжает следственные мероприятия. Тем временем ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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