В ЛНР сообщили о шпионе из ОБСЕ, работавшем на Запад

22 апреля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Задержанный шпион дал признательные показания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанный в Луганской народной Республике сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. С соответствующим заявлением выступило министерство госбезопасности республики. «Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности ЛНР, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — рассказали в ведомстве. Заявление опубликовано на сайте министерства. Также отмечается, что ведомством получены сведения о причастности ВСУ к смерти сотрудника Специальной миссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Министерство продолжает следственные мероприятия. Тем временем ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Задержанный в Луганской народной Республике сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. С соответствующим заявлением выступило министерство госбезопасности республики. «Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности ЛНР, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — рассказали в ведомстве. Заявление опубликовано на сайте министерства. Также отмечается, что ведомством получены сведения о причастности ВСУ к смерти сотрудника Специальной миссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Министерство продолжает следственные мероприятия. Тем временем ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.