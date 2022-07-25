Ученые из Челябинска изучили гены нагайбаков, чтобы пополнить информацией о них реестр потенциальных доноров стволовых клеток. Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), биологи исследовали гены, отвечающие за иммунный ответ организма.
«Были исследованы гены малой народности нагайбаков, которых в регионе проживает всего семь тысяч человек: у исследования не только научная, но и общественная ценность. Изучались гены HLA, отвечающие за иммунный ответ организма на инфекцию, за предрасположенность к различным иммуннообусловленным заболеваниям», — рассказала пресс-служба ЧелГУ на сайте вуза.
Ученые кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии университета сравнили гены разных популяций области. Выяснилось, что ближе всего к нагайбакам находится популяция татар. А больше всего различий — с башкирами. С русскими у нагайбаков есть и различия, и сходства, пояснила детали научной работы биолог Ольга Зарипова.
Поскольку при формировании народности нагайбаков в основную популяцию влилось более 20 национальностей, образовался широкий спектр генов иммунной системы. Это повысило совместимость генов при пересадке биоматериала с большим количеством больных. У нагайбаков обнаружили редкие сочетания генов системы HLA, которые не были зарегистрированы в международных базах данных по гаплотипам народностей мира. Результаты исследования геномов 112 представителей нагайбаков включили в регистр потенциальных доноров стволовых клеток областной станции переливания крови и в международную базу The Allele Frequence Net Database.
Исследования челябинских ученых отвечают потребностям в развитии научной базы российского общества и экономики. Объявленное в 2022—2031 годах в России Десятилетие науки и технологий призвано повысить популярность научной деятельности, привлечь молодых ученых к решению стоящих задач. Следствием этого должно стать удержание технологического лидерства РФ на мировой арене.
Исследование генома нагайбаков имеет научную и общественную значимость
История сформировала особый генотип народности Нагайбакского района
Исследование расширило челябинский регистр потенциальных доноров стволовых клеток
Ученые из Челябинска изучили гены нагайбаков, чтобы пополнить информацией о них реестр потенциальных доноров стволовых клеток. Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), биологи исследовали гены, отвечающие за иммунный ответ организма. «Были исследованы гены малой народности нагайбаков, которых в регионе проживает всего семь тысяч человек: у исследования не только научная, но и общественная ценность. Изучались гены HLA, отвечающие за иммунный ответ организма на инфекцию, за предрасположенность к различным иммуннообусловленным заболеваниям», — рассказала пресс-служба ЧелГУ на сайте вуза. Ученые кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии университета сравнили гены разных популяций области. Выяснилось, что ближе всего к нагайбакам находится популяция татар. А больше всего различий — с башкирами. С русскими у нагайбаков есть и различия, и сходства, пояснила детали научной работы биолог Ольга Зарипова. Поскольку при формировании народности нагайбаков в основную популяцию влилось более 20 национальностей, образовался широкий спектр генов иммунной системы. Это повысило совместимость генов при пересадке биоматериала с большим количеством больных. У нагайбаков обнаружили редкие сочетания генов системы HLA, которые не были зарегистрированы в международных базах данных по гаплотипам народностей мира. Результаты исследования геномов 112 представителей нагайбаков включили в регистр потенциальных доноров стволовых клеток областной станции переливания крови и в международную базу The Allele Frequence Net Database. Исследования челябинских ученых отвечают потребностям в развитии научной базы российского общества и экономики. Объявленное в 2022—2031 годах в России Десятилетие науки и технологий призвано повысить популярность научной деятельности, привлечь молодых ученых к решению стоящих задач. Следствием этого должно стать удержание технологического лидерства РФ на мировой арене.