Редкий генотип нагайбаков дополнил список уникальностей района вслед за Эйфелевой башней Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученые из Челябинска изучили гены нагайбаков, чтобы пополнить информацией о них реестр потенциальных доноров стволовых клеток. Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), биологи исследовали гены, отвечающие за иммунный ответ организма.

«Были исследованы гены малой народности нагайбаков, которых в регионе проживает всего семь тысяч человек: у исследования не только научная, но и общественная ценность. Изучались гены HLA, отвечающие за иммунный ответ организма на инфекцию, за предрасположенность к различным иммуннообусловленным заболеваниям», — рассказала пресс-служба ЧелГУ на сайте вуза.

Ученые кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии университета сравнили гены разных популяций области. Выяснилось, что ближе всего к нагайбакам находится популяция татар. А больше всего различий — с башкирами. С русскими у нагайбаков есть и различия, и сходства, пояснила детали научной работы биолог Ольга Зарипова.

Поскольку при формировании народности нагайбаков в основную популяцию влилось более 20 национальностей, образовался широкий спектр генов иммунной системы. Это повысило совместимость генов при пересадке биоматериала с большим количеством больных. У нагайбаков обнаружили редкие сочетания генов системы HLA, которые не были зарегистрированы в международных базах данных по гаплотипам народностей мира. Результаты исследования геномов 112 представителей нагайбаков включили в регистр потенциальных доноров стволовых клеток областной станции переливания крови и в международную базу The Allele Frequence Net Database.

Исследования челябинских ученых отвечают потребностям в развитии научной базы российского общества и экономики. Объявленное в 2022—2031 годах в России Десятилетие науки и технологий призвано повысить популярность научной деятельности, привлечь молодых ученых к решению стоящих задач. Следствием этого должно стать удержание технологического лидерства РФ на мировой арене.

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