Суд отказал в аресте водителя после ДТП с челябинским автобусом

В аварии пострадали три человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска отказался заключать под стражу 28-летнего жителя Пермского края Евгения Шалина, который за рулем грузовой «Газели» врезался в рейсовый автобус на трассе Челябинск-Екатеринбург. Мужчину освободили в зале суда, рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

«В удовлетворении ходатайства следователя судом отказано. Оснований для избрания иной меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий не установлено. Шалин освобожден из-под стражи в зале суда», — рассказали в пресс-службе.

Следователь просил заключить водителя по стражу, так как он может скрыться, являясь жителем другого региона и гражданином Казахстана. Из-за ДТП пострадали три пассажира автобуса, одному из которых пришлось ампутировать руку. Суд посчитал, что водитель не скроется, у него на иждивении находится жена и маленький ребенок, ранее он не судим, живет постоянно в России, готов приезжать по требованию следователя.

ДТП произошло утром 23 июля. Автобус Касли-Челябинск после столкновения с грузовым фургоном врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В салоне было девять пассажиров, трое из них получили серьезные травмы. Водитель «Газели» после ДТП был задержан.