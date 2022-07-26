Экс-пехотинец США: Байден не спешит освобождать Грайнер из тюрьмы

26 июля 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Тревор Рид заявил, что разочарован темпом развития событий по делу Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, освобожденный из российской тюрьмы в апреле 2022 года, заявил, что американский президент Джо Байден прикладывает мало усилий, чтобы вернуть домой экс-игрока баскетбольного клуба УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер. По его мнению, Белый дом может быстрее решать вопросы об освобождении граждан США из российских тюрем, но делает это неохотно. «Я не могу на 100% сказать, что Белый дом делает или не делает — это явно не общедоступная информация», — передает слова Рида NBS News. Также он сказал, что разочарован темпом развития событий по делу Грайнер. Сам Тревор Рид отсидел в российской тюрьме два года и был освобожден в обмен на наркоторговца Константина Ярошенко. «У Белого дома есть возможность вывести их [заключенных] очень быстро, и они явно решили этого не делать. Так что нет, на мой взгляд, они делают недостаточно [много]», — резюмировал Рид. Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали с гашишным маслом в багаже в марте в московском аэропорту Шереметьево. 7 июля спортсменка признала, что виновна в контрабанде. Сейчас девушка перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. 26 июля задержанную Грайнер привели в суд на заседание, где защита пояснила, что спортсменка принимала медицинскую марихуану, чтобы облегчить боль от травм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, освобожденный из российской тюрьмы в апреле 2022 года, заявил, что американский президент Джо Байден прикладывает мало усилий, чтобы вернуть домой экс-игрока баскетбольного клуба УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер. По его мнению, Белый дом может быстрее решать вопросы об освобождении граждан США из российских тюрем, но делает это неохотно. «Я не могу на 100% сказать, что Белый дом делает или не делает — это явно не общедоступная информация», — передает слова Рида NBS News. Также он сказал, что разочарован темпом развития событий по делу Грайнер. Сам Тревор Рид отсидел в российской тюрьме два года и был освобожден в обмен на наркоторговца Константина Ярошенко. «У Белого дома есть возможность вывести их [заключенных] очень быстро, и они явно решили этого не делать. Так что нет, на мой взгляд, они делают недостаточно [много]», — резюмировал Рид. Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали с гашишным маслом в багаже в марте в московском аэропорту Шереметьево. 7 июля спортсменка признала, что виновна в контрабанде. Сейчас девушка перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. 26 июля задержанную Грайнер привели в суд на заседание, где защита пояснила, что спортсменка принимала медицинскую марихуану, чтобы облегчить боль от травм.