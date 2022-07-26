На Уралмаше иномарка врезалась в локомотив
Иномарка врезалась в поезд на железнодорожном переезде на Уралмаше в Екатеринбурге. Никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«В ДТП никто не пострадал. Автомобиль убран с железнодорожного полотна», — сообщили в ведомстве. Фотографии и видео аварии публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что в поезд въехал красный Hyunday, у него оторвало бампер. Прохожие помогли водителю убрать машину с рельсов. Инцидент произошел возле дома №10 по улице Автомагистральная.
Авария произошла возле дома №10 по улице Автомагистральная
В аварии никто не пострадал
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