В Екатеринбурге из-под поезда достали легковушку. Видео, фото

27 июля 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

На Уралмаше иномарка врезалась в локомотив Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иномарка врезалась в поезд на железнодорожном переезде на Уралмаше в Екатеринбурге. Никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «В ДТП никто не пострадал. Автомобиль убран с железнодорожного полотна», — сообщили в ведомстве. Фотографии и видео аварии публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что в поезд въехал красный Hyunday, у него оторвало бампер. Прохожие помогли водителю убрать машину с рельсов. Инцидент произошел возле дома №10 по улице Автомагистральная. Авария произошла возле дома №10 по улице Автомагистральная Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» В аварии никто не пострадал Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Иномарка врезалась в поезд на железнодорожном переезде на Уралмаше в Екатеринбурге. Никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «В ДТП никто не пострадал. Автомобиль убран с железнодорожного полотна», — сообщили в ведомстве. Фотографии и видео аварии публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что в поезд въехал красный Hyunday, у него оторвало бампер. Прохожие помогли водителю убрать машину с рельсов. Инцидент произошел возле дома №10 по улице Автомагистральная.