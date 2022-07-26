26 июля 2022

В Екатеринбурге из-под поезда достали легковушку. Видео, фото

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ЖД станции и электропоезда. Пермь, локомотив, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1, жд депо
На Уралмаше иномарка врезалась в локомотив Фото:

Иномарка врезалась в поезд на железнодорожном переезде на Уралмаше в Екатеринбурге. Никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«В ДТП никто не пострадал. Автомобиль убран с железнодорожного полотна», — сообщили в ведомстве. Фотографии и видео аварии публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что в поезд въехал красный Hyunday, у него оторвало бампер. Прохожие помогли водителю убрать машину с рельсов. Инцидент произошел возле дома №10 по улице Автомагистральная.

Авария произошла возле дома №10 по улице Автомагистральная
Фото:
В аварии никто не пострадал
Фото:

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Иномарка врезалась в поезд на железнодорожном переезде на Уралмаше в Екатеринбурге. Никто не пострадал, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «В ДТП никто не пострадал. Автомобиль убран с железнодорожного полотна», — сообщили в ведомстве. Фотографии и видео аварии публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что в поезд въехал красный Hyunday, у него оторвало бампер. Прохожие помогли водителю убрать машину с рельсов. Инцидент произошел возле дома №10 по улице Автомагистральная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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