26 июля 2022

Макрон наехал на страны Африки из-за спецоперации РФ

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Эмманюэль Макрон раскритиковал страны Африки за отношения с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал африканские страны «лицемерами» из-за их контактов с Россией после начала специальной операции на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Макрон резко раскритиковал африканские страны за контакты с Россией. Во время своего визита в Африку во вторник президент Франции посетовал на „лицемерие на африканском континенте“. Макрон объяснил поведение африканцев „дипломатическим давлением“», — пишет Spiegel.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Россия регулярно контактировала с различными странами Африки. В конце июля в африканское турне поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса считает, что США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал африканские страны «лицемерами» из-за их контактов с Россией после начала специальной операции на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel. «Макрон резко раскритиковал африканские страны за контакты с Россией. Во время своего визита в Африку во вторник президент Франции посетовал на „лицемерие на африканском континенте“. Макрон объяснил поведение африканцев „дипломатическим давлением“», — пишет Spiegel. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Россия регулярно контактировала с различными странами Африки. В конце июля в африканское турне поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса считает, что США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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