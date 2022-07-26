Макрон наехал на страны Африки из-за спецоперации РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал африканские страны «лицемерами» из-за их контактов с Россией после начала специальной операции на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.
«Макрон резко раскритиковал африканские страны за контакты с Россией. Во время своего визита в Африку во вторник президент Франции посетовал на „лицемерие на африканском континенте“. Макрон объяснил поведение африканцев „дипломатическим давлением“», — пишет Spiegel.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Россия регулярно контактировала с различными странами Африки. В конце июля в африканское турне поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса считает, что США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал африканские страны «лицемерами» из-за их контактов с Россией после начала специальной операции на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel. «Макрон резко раскритиковал африканские страны за контакты с Россией. Во время своего визита в Африку во вторник президент Франции посетовал на „лицемерие на африканском континенте“. Макрон объяснил поведение африканцев „дипломатическим давлением“», — пишет Spiegel. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Россия регулярно контактировала с различными странами Африки. В конце июля в африканское турне поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса считает, что США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов.