Макрон наехал на страны Африки из-за спецоперации РФ 27 июля 2022 в 07:58 Размер текста - 17 + Эмманюэль Макрон раскритиковал страны Африки за отношения с Россией Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал африканские страны «лицемерами» из-за их контактов с Россией после начала специальной операции на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel. «Макрон резко раскритиковал африканские страны за контакты с Россией. Во время своего визита в Африку во вторник президент Франции посетовал на „лицемерие на африканском континенте“. Макрон объяснил поведение африканцев „дипломатическим давлением“», — пишет Spiegel. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Россия регулярно контактировала с различными странами Африки. В конце июля в африканское турне поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса считает, что США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал африканские страны «лицемерами» из-за их контактов с Россией после начала специальной операции на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel. «Макрон резко раскритиковал африканские страны за контакты с Россией. Во время своего визита в Африку во вторник президент Франции посетовал на „лицемерие на африканском континенте“. Макрон объяснил поведение африканцев „дипломатическим давлением“», — пишет Spiegel. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Россия регулярно контактировала с различными странами Африки. В конце июля в африканское турне поехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса считает, что США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям