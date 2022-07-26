На долгострое в центре Челябинска бетонной плитой убило рабочего

27 июля 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Котлован в самом центре Челябинска не меняется много лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на скандальном долгострое на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы по время строительных работ погиб рабочий. Его придавило бетонной плитой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Владелец земельного участка, более известного как «котлован на Свободы», Виктор Тартаковский сообщил URA.RU, что инцидент произошел у подрядной организации. «Днем 26 июля на строительной площадке на улице Свободы, 97 рабочие проводили погрузку бетонных плит в кузов грузовика при помощи башенного крана. В кузове плиты принимал 57-летний разнорабочий. Одна из плит сорвалась с крана при погрузке и придавила мужчину, он скончался на месте происшествия», — рассказал источник. Владелец земельного участка Виктор Тартаковский сообщил URA.RU, что знает об инциденте. По его словам, в нем сейчас разбираются следственные органы. Также он уточнил, что случай произошел у одной из подрядных организаций, которые работают на объекте, к его компании «Жилтехстой» он отношения не имеет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Там сообщили, что вся информация в случае подтверждения будет опубликована на официальном сайте. Предприниматель Виктор Тартаковский получил участок на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы еще в первой половине двухтысячных годов при мэре Челябинска Вячеславе Тарасове, но затем после смены власти в городе за землю началась война. Когда в Челябинске собирались проводить саммиты ШОС и БРИКС, на участке предполагалось построить ТРК, но по факту никакой конкретики не получилось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на скандальном долгострое на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы по время строительных работ погиб рабочий. Его придавило бетонной плитой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Владелец земельного участка, более известного как «котлован на Свободы», Виктор Тартаковский сообщил URA.RU, что инцидент произошел у подрядной организации. «Днем 26 июля на строительной площадке на улице Свободы, 97 рабочие проводили погрузку бетонных плит в кузов грузовика при помощи башенного крана. В кузове плиты принимал 57-летний разнорабочий. Одна из плит сорвалась с крана при погрузке и придавила мужчину, он скончался на месте происшествия», — рассказал источник. Владелец земельного участка Виктор Тартаковский сообщил URA.RU, что знает об инциденте. По его словам, в нем сейчас разбираются следственные органы. Также он уточнил, что случай произошел у одной из подрядных организаций, которые работают на объекте, к его компании «Жилтехстой» он отношения не имеет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Там сообщили, что вся информация в случае подтверждения будет опубликована на официальном сайте. Предприниматель Виктор Тартаковский получил участок на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы еще в первой половине двухтысячных годов при мэре Челябинска Вячеславе Тарасове, но затем после смены власти в городе за землю началась война. Когда в Челябинске собирались проводить саммиты ШОС и БРИКС, на участке предполагалось построить ТРК, но по факту никакой конкретики не получилось.