Главный хормейстер Пермской оперы уходит с должности

Евгений Воробьев проработал в пермском театре 3 года Фото: Максим Денисов © URA.RU

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Евгений Воробьев покидает свою должность. Об этом музыкант сообщил в соцсетях.

«Должен сообщить, что с сентября покидаю должность главного хормейстера Пермской оперы и по совместительству руководителя Parma Voices. Хочется многим написать хорошие слова в благодарность за эти три года, за музыку. Спасибо вам. Было не скучно», — написал он. По информации «Нового компаньона», Воробьев будет работать с хором musicAeterna в качестве одного из хормейстеров. В Пермском театре оперы и балета сообщили, что у Евгения Воробьева 31 августа заканчивается контракт и музыкант решил его не продлевать.

Воробьев был артистом хора MusicAeterna, совмещая также обязанности инспектора хора и директора оркестра. В пермский театр он пришел в 2019 году. Воробьев ставил такие оперы, как «Дон Жуан», «Кармен», «Иоланта», «Фауст» и другие. В 2021 году хор Parma Voices под управлением Воробьева выступил на Международном Дягилевском фестивале с мировой премьерой произведения Мераба Гагнидзе.