Латвийского дипломата вызвали в МИД РФ из-за давления на россиян

27 июля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Латвийские таможенники отказываются пускать в страну россиян, поддерживающих власти РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временную поверенную в делах Латвии в Москве Дацию Рутку вызвали в МИД России. Ей выразили протест из-за действий латвийских силовиков, которые требуют граждан РФ подписать бумагу о несогласии с политикой властей России. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «Сегодня 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Дация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики», — сообщил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам Нечаева, от россиян требуют подписать бумагу, в соответствии с которой они отказываются поддерживать политику властей РФ. Если граждане России отказываются, им запрещают въезжать на территорию Латвии. Ранее латвийский президент Эгилс Левитс предложил лишать гражданства тех русских, кто поддерживает позицию Москвы по Украине. По его мнению, нейтральная позиция в сложившейся ситуации невозможна. Кроме того, в Латвии решили отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил разработать такой закон к 17 июня.

Временную поверенную в делах Латвии в Москве Дацию Рутку вызвали в МИД России. Ей выразили протест из-за действий латвийских силовиков, которые требуют граждан РФ подписать бумагу о несогласии с политикой властей России. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «Сегодня 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Дация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики», — сообщил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам Нечаева, от россиян требуют подписать бумагу, в соответствии с которой они отказываются поддерживать политику властей РФ. Если граждане России отказываются, им запрещают въезжать на территорию Латвии. Ранее латвийский президент Эгилс Левитс предложил лишать гражданства тех русских, кто поддерживает позицию Москвы по Украине. По его мнению, нейтральная позиция в сложившейся ситуации невозможна. Кроме того, в Латвии решили отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил разработать такой закон к 17 июня.