NI: США должны убедить Украину пойти на компромисс с Россией

31 июля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Авторы статьи считают, что соглашение должно учитывать интересы России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Америка должна убедить Украину сменить тактику по переговорам с Россией, пойдя на компромисс. Об этом написали в американском журнале о международной политике The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон. «Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять Украине, Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — говорится в публикации. По мнению авторов статьи, соглашение должно учитывать интересы России, так как дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.

Америка должна убедить Украину сменить тактику по переговорам с Россией, пойдя на компромисс. Об этом написали в американском журнале о международной политике The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон. «Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять Украине, Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — говорится в публикации. По мнению авторов статьи, соглашение должно учитывать интересы России, так как дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.