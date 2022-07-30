30 июля 2022

NI: США должны убедить Украину пойти на компромисс с Россией

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Комитет по бюджету. Курган , чиновники, подпись документов, депутаты
Авторы статьи считают, что соглашение должно учитывать интересы России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Америка должна убедить Украину сменить тактику по переговорам с Россией, пойдя на компромисс. Об этом написали в американском журнале о международной политике The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон.

«Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять Украине, Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — говорится в публикации. По мнению авторов статьи, соглашение должно учитывать интересы России, так как дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов.

Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.

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Америка должна убедить Украину сменить тактику по переговорам с Россией, пойдя на компромисс. Об этом написали в американском журнале о международной политике The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон. «Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять Украине, Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — говорится в публикации. По мнению авторов статьи, соглашение должно учитывать интересы России, так как дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания поставляла Украине не только гаубицы, но и противокорабельные ракеты. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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