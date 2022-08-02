Челябинцам посоветовали, где можно купить доллары и евро

В стране действуют ограничения на операции иностранной валютой до 9 марта 2023 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Контрольно-счетной палате (КСП) региона дали совет жителям Челябинской области, где можно купить доллары и евро в условиях действующих ограничений Центробанка и западных санкций. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, для этого стоит прибегнуть к обследованию обменников и банкоматов.

«Сейчас сложно купить валюту, после 9 апреля ее попросту нет, вся масса долларов США и евро поступила в страну еще до кризиса. При большом желании купить валюту можно прибегнуть к обследованию обменников и касс банков. Если вы живете в крупном городе, вам может повезти и вы наткнетесь на невыкупленную вовремя наличную валюту. Не стоит забывать и о банкоматах, и вы обнаружите такой с имеющейся в нем валютной», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отмечают, что Банк России продлил действующие ограничения на операции с наличной иностранной валютой до 9 марта 2023. В стране сохраняется лимит на снятие 10 тыс. долларов США (или эквивалента в евро) с валютного счета или вклада. У тех, кто уже воспользовался возможностью и снял 10 тыс. долларов, но оставшиеся средства на счете оставил в виде валюты и не конвертировал в рубли, возникает риск быть подвергнутым комиссиям и плате банку за хранение валюты.

По этой причине в КСП считают, что хранение наличных в долларах и евро сейчас самый надежный вариант хранения западной валюты. Это поможет сберечь валютные инвестиции от блокировки или «заморозки» счета в банке.

Страны ЕС, США и ряда других стран ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Российские власти заявили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для Запада.