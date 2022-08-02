Пермяки жалуются на шум из кафе по ночам

Жители близлежащих домов не могут спать ночью из-за шума Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители одного из дворов в Перми жалуются на шум из ночного клуба. Горожане сообщают, что из-за шумных и нетрезвых людей на веранде заведения невозможно спать ночью. Проблемой местные жители поделились в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые власти города, данное заведение находится по адресу: Декабристов, 29а кафе LUBA, каждый будний день заведение работает до 01 ночи, в выходные до 4 утра. На крыше организовали открытую веранду и нам, жителям близлежащих домов, просто нет покоя по ночам», — пишет автор поста.

Недовольный житель рассказывает, что нетрезвые посетители кафе громко орут ночами песни, шумят, очень громко смеются. Из-за того, что веранда на крыше кафе открытая, все очень хорошо слышно в округе. Проживающие во дворе вызывали полицию, писали обращение в администрацию района, однако ничего не меняется.

В комментариях к посту многие пользователи сочувствуют автору, отмечая, что сами сталкиваются с такой проблемой. «У нас под окнами каждый день так, хоть и нет никакого заведения поблизости», «Сочувствую вам», — комментируют пермяки. Другие комментаторы, наоборот, пишут, что в этом нет ничего такого, и люди имеют право отдыхать таким образом. «А лучше чтоб люди дома собирались и вопили до утра? Для этого заведения и существуют», — отмечает пользователь.

В городскую администрацию и пресс-службу ГУ МВД по Перми направлен запрос. На момент написания новости на известный редакции номер в кафе LUBA не ответили.