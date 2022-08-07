Узников «Белого лебедя» помогут реабилитировать «говорящие книги»

Колония объявила о закупке специальных технических устройств для реабилитации осужденных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) для пожизненно осужденных исправительной колонии №2, более известной как «Белый лебедь», закупят средства реабилитации. Среди них значится устройство для чтения «говорящих книг», предназначенное для осужденных, имеющих статус инвалида. Запрос цен на закупку техсредств колония разместила на сайте ЕИС «Закупки».

«Наименование объекта закупки: закупка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Вид технического средства реабилитации инвалида: специальное устройство для чтения „говорящих книг“ на флэш-картах, одна штука», — говорится в запросе.

Кроме этого, колония намерена закупить один медицинский термометр с речевым выходом. Уточняется, что проведение процедуры сбора информации по запросу цены на указанные товары «не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика».

URA.RU рассказывало о судебных разбирательствах отбывающего пожизненный срок в ИК-2 Сергее Раскоалэ. Осужденный дошел до Конституционного суда РФ, считая, что колония ограничивает его в выборе телеканалов и времени просмотра ТВ. В этой же колонии содержится Дмитрий Виноградов, получивший за массовое убийство прозвище «аптечный стрелок». Одним из самых известных узников «Белого лебедя» был чеченский полевой командир Салман Радуев, скончавшийся в застенках тюрьмы в 2002 году.