06 августа 2022
05 августа 2022

В Тюмени планируют превращать парковки в спортивные объекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие баскетбольной площадки. Тюмень, баскетбол, спорт, стритбол, спортивная игра
Глава Тюмени рассказал о разработке нового положения Фото:

Невостребованные парковки в Тюмени планируют превращать в спортивные объекты. О разработке нового положения рассказал глава города Руслан Кухарук.

«В администрации Тюмени разрабатывается положение о трансформации невостребованных парковок для объектов спорта. Это позволит нам рассмотреть еще несколько городских пространств», — сообщил Кухарук у себя в telegram-канале.

Он привел успешный пример применения этой идеи. «В начале июня мы открывали с жителями новый спортивный объект на улице Валерии Гнаровской, где ранее была невостребованная парковка. Сейчас это центр притяжения для жителей района, занятия там проходят постоянно», — рассказал глава города. Кухарук также предложил вместо парковки создать новую площадку на улице Энергостроителей.

Ранее URA.RU сообщало, что парковку в центре Тюмени переделают в «зеленую зону». Еще в апреле жителям города представили два дизайн-проекта по ее озеленению.

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Невостребованные парковки в Тюмени планируют превращать в спортивные объекты. О разработке нового положения рассказал глава города Руслан Кухарук. «В администрации Тюмени разрабатывается положение о трансформации невостребованных парковок для объектов спорта. Это позволит нам рассмотреть еще несколько городских пространств», — сообщил Кухарук у себя в telegram-канале. Он привел успешный пример применения этой идеи. «В начале июня мы открывали с жителями новый спортивный объект на улице Валерии Гнаровской, где ранее была невостребованная парковка. Сейчас это центр притяжения для жителей района, занятия там проходят постоянно», — рассказал глава города. Кухарук также предложил вместо парковки создать новую площадку на улице Энергостроителей. Ранее URA.RU сообщало, что парковку в центре Тюмени переделают в «зеленую зону». Еще в апреле жителям города представили два дизайн-проекта по ее озеленению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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