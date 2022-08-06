В Тюмени планируют превращать парковки в спортивные объекты

07 августа 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Глава Тюмени рассказал о разработке нового положения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Невостребованные парковки в Тюмени планируют превращать в спортивные объекты. О разработке нового положения рассказал глава города Руслан Кухарук. «В администрации Тюмени разрабатывается положение о трансформации невостребованных парковок для объектов спорта. Это позволит нам рассмотреть еще несколько городских пространств», — сообщил Кухарук у себя в telegram-канале. Он привел успешный пример применения этой идеи. «В начале июня мы открывали с жителями новый спортивный объект на улице Валерии Гнаровской, где ранее была невостребованная парковка. Сейчас это центр притяжения для жителей района, занятия там проходят постоянно», — рассказал глава города. Кухарук также предложил вместо парковки создать новую площадку на улице Энергостроителей. Ранее URA.RU сообщало, что парковку в центре Тюмени переделают в «зеленую зону». Еще в апреле жителям города представили два дизайн-проекта по ее озеленению.

Невостребованные парковки в Тюмени планируют превращать в спортивные объекты. О разработке нового положения рассказал глава города Руслан Кухарук. «В администрации Тюмени разрабатывается положение о трансформации невостребованных парковок для объектов спорта. Это позволит нам рассмотреть еще несколько городских пространств», — сообщил Кухарук у себя в telegram-канале. Он привел успешный пример применения этой идеи. «В начале июня мы открывали с жителями новый спортивный объект на улице Валерии Гнаровской, где ранее была невостребованная парковка. Сейчас это центр притяжения для жителей района, занятия там проходят постоянно», — рассказал глава города. Кухарук также предложил вместо парковки создать новую площадку на улице Энергостроителей. Ранее URA.RU сообщало, что парковку в центре Тюмени переделают в «зеленую зону». Еще в апреле жителям города представили два дизайн-проекта по ее озеленению.